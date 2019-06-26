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РИА Новости

Вода в Байкале оказалась токсичной, заявил ученый

03:30
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© РИА Новости / Александр КряжевОзеро Байкал
Озеро Байкал
© РИА Новости / Александр Кряжев
Озеро Байкал. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Увеличение концентрации токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов.
В своем выступлении на Всероссийском водном конгрессе Федотов отметил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.
"Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", — сказал он.
По словам Федотова, практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира, которая приводит к изменению экосистемы Байкала (например, повсеместно исчезают байкальские губки).
"Мы видим, что она и раньше встречалась, но в очень малых количествах. В нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично", — отметил ученый.
Он также обратил внимание на масштабные лесные пожары рядом с Байкалом. Дым от них влияет на водную экосистему, "поставляя" в нее большое количество такого биогенного компонента, как аммоний, пояснил Федотов.
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