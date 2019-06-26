Вода в Байкале оказалась токсичной, заявил ученый

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Увеличение концентрации токсинов в Байкале приведет к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов.

В своем выступлении на Всероссийском водном конгрессе Федотов отметил, что в Байкале до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.

"Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов", — сказал он.

По словам Федотова, практически по всему байкальскому мелководью распространилась водоросль спирогира, которая приводит к изменению экосистемы Байкала (например, повсеместно исчезают байкальские губки).

"Мы видим, что она и раньше встречалась, но в очень малых количествах. В нескольких точках на Байкале она цветет круглогодично", — отметил ученый.