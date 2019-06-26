В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны

Уточняется, что в комплексе реализованы инновационные методы обнаружения движущихся объектов и алгоритмы сверхразрешения при сканировании местности.

"Новые технические возможности создают новые рынки услуг по дистанционному зондированию Земли. Уникальные аппаратные и программно-алгоритмические решения, которые применили ученые <...>, позволят решать совершенно новые задачи наших заказчиков", — приводятся в релизе слова генерального директора РТИ Максима Кузюка.

В компании отметили, что сейчас происходит бурный рост мировой орбитальной группировки космических систем радиолокационного наблюдения. Эти комплексы обладают рядом преимуществ по сравнению с оптическими — всепогодность, круглосуточность, размеры снимаемых площадей.