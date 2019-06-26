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РИА Новости
Новое оружие России

В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны

03:25
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© АО "РТИ"Радиолокационная станция космических измерений
Радиолокационная станция космических измерений
© АО "РТИ"
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Холдинг РТИ (входит в АФК "Система") провел летные испытания радиолокационного комплекса обнаружения низколетящих целей, частности, беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Уточняется, что в комплексе реализованы инновационные методы обнаружения движущихся объектов и алгоритмы сверхразрешения при сканировании местности.
"Новые технические возможности создают новые рынки услуг по дистанционному зондированию Земли. Уникальные аппаратные и программно-алгоритмические решения, которые применили ученые <...>, позволят решать совершенно новые задачи наших заказчиков", — приводятся в релизе слова генерального директора РТИ Максима Кузюка.
В компании отметили, что сейчас происходит бурный рост мировой орбитальной группировки космических систем радиолокационного наблюдения. Эти комплексы обладают рядом преимуществ по сравнению с оптическими — всепогодность, круглосуточность, размеры снимаемых площадей.
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