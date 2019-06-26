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РИА Новости

В Росмолодежи не исключили возможности снижения возраста совершеннолетия

03:19
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев считает, что есть предпосылки для снижения возраста совершеннолетия.
В России 27 июня отмечается День молодежи. В преддверии праздника Бугаев в интервью РИА Новости рассказал о вызовах, стоящих сегодня перед молодежной политикой.

"На мой взгляд, совершенно очевидно, что границы, определяющие понятие "молодой человек", на данный момент не столь абсолютны, какими они были, скажем, лет десять назад. Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше", — отметил он.

Однако, по его словам, сложно дать однозначную оценку, настал ли именно сейчас момент для снижения возраста совершеннолетия.
Не менее актуальным, по мнению Бугаева, является и вопрос об изменении верхней границы возраста детства.
При этом, подчеркнул он, необходимо просчитать все последствия, которые повлечет за собой решение об изменении возрастных границ.
Читайте полный текст интервью с Александром Бугаевым >>
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Обсудить 80
Александр БугаевРосмолодежьРоссияОбщество
Популярные комментарии
Я бы честно говоря поднял возраст совершеннолетия до лет 35. А то смотришь на всех этих студентов и поражаешься насколько они тупые, - курят, бухают, нюхают, смотрят тупейшее голливудское кино, ведутся на пропагандистские тексты про "свободу и демократию" и т.д. Вот правильно про них Малышева говорила.
26 июня, 03:41
СССергей Смирнов
841110130
Такое ощущение ,что во всех ветвях власти "сидят" откровенные враги моей Родины. Всё абсурднее и лицемернее,циничнее становятся указы,законы,законопроекты. Ну ведь придет время-призовут к ответу. Или "после вас хоть потоп"?
26 июня, 06:40
Русские идут!!!
69300010
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