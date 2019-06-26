В Росмолодежи не исключили возможности снижения возраста совершеннолетия

Дань моде или жажда независимости? Почему подростки рвутся работать Подростки все чаще предпочитают в каникулы не бездельничать, а устроиться на работу. Большинство взрослых порывы эти одобряют. Но как соблюсти золотую середину между желанием детей заработать и соблюдением законодательства?