Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году

КУБИНКА (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Государственные испытания новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-СВ" (до 2018 года был известен как "Деривация-ПВО") завершатся в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Испытания "Деривации-СВ" продолжаются, их планируется завершить в следующем году", - сказал собеседник агентства.

В 2018 году гендиректор центрального научно-исследовательского института "Буревестник" (разработчик, входит в "Уралвагонзавод") Георгий Закаменных заявил журналистам, что первый опытный образец новейшего самоходного ЗРК "Деривация-ПВО" создан и приступил к предварительным испытаниям.

Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.