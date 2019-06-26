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РИА Новости
Новое оружие России

Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году

03:18
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© Фото : УралвагонзаводКомплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
© Фото : Уралвагонзавод
КУБИНКА (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Государственные испытания новейшего самоходного зенитно-ракетного комплекса "Деривация-СВ" (до 2018 года был известен как "Деривация-ПВО") завершатся в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Испытания "Деривации-СВ" продолжаются, их планируется завершить в следующем году", - сказал собеседник агентства.
В 2018 году гендиректор центрального научно-исследовательского института "Буревестник" (разработчик, входит в "Уралвагонзавод") Георгий Закаменных заявил журналистам, что первый опытный образец новейшего самоходного ЗРК "Деривация-ПВО" создан и приступил к предварительным испытаниям.
Как утверждают разработчики, комплекс ЗАК-57 "Деривация-ПВО" калибром 57 миллиметров не будет иметь равных в мире. Он сможет как поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, так и участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.
Эксперты отмечают, что по эффективности "Деривация" мало отличается от зенитно-ракетного комплекса, при этом его производство и эксплуатация, как считается, будут существенно дешевле. Также эксперты полагают, что новый российский комплекс будет, вероятно, создаваться на базе универсальной платформы "Армата".
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