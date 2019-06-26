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РИА Новости

СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20

02:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Шеф протокола президента США Дональда Трампа Шон Лоулер отстранен от службы незадолго до саммита "большой двадцатки" в Осаке, сообщает NBC со ссылкой на источники.
По его данным, против Лоулера ведется расследование в связи с "дискриминацией и угрозами". Он пока не уволен, но официальные лица, которых цитирует канал, не думают, что Лоулер вернется на работу.
На саммите G20 Трампа будет сопровождать помощник шефа протокола Мэри-Кейт Фишер. У Трампа на "двадцатке" запланировано не менее восьми двусторонних встреч с мировыми лидерами, в том числе и с президентом России Владимиром Путиным.
Сам Лоулер отказался от комментариев. Детали служебного расследования против него пока неизвестны.
Лоулер был назначен Трампом и утвержден сенатом в 2017 году. Имеет дипломатический ранг посла.
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Саммит G20 в ОсакеБольшая двадцаткаСШАВ мире
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