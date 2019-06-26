Экс-директор компании, строившей космодром Восточный, получил условный срок

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Уссурийский районный суд Приморского края назначил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа Виктору Гребневу — экс-директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК), которое строило космодром Восточный.

По версии следствия, с 2012-го до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для компании договоры поручительства, похитив таким способом более 288 миллионов рублей.

Кроме этого, он подписал еще несколько договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.

Ранее в компании заявляли, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

Согласно информации на сайте суда, Гребнева судили по статьям "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Преднамеренное банкротство".

Приговор подтвердил РИА Новости адвокат Гребнева Игорь Поляков. "Судья отказала во всех заявленных гражданских исках. Решение об обжаловании приговора будет принимать Гребнев", — добавил юрист.

Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил при строительстве космодрома 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии.