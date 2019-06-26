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РИА Новости

Экс-директор компании, строившей космодром Восточный, получил условный срок

02:15
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтроительство космодрома Восточный
Строительство космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Строительство космодрома Восточный. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн — РИА Новости. Уссурийский районный суд Приморского края назначил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа Виктору Гребневу — экс-директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК), которое строило космодром Восточный.
По версии следствия, с 2012-го до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для компании договоры поручительства, похитив таким способом более 288 миллионов рублей.
Кроме этого, он подписал еще несколько договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей.
Ранее в компании заявляли, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
Космодром Восточный. Архивное фото
26 февраля 2018, 03:44
Уголовные дела о хищениях на космодроме "Восточный"
Согласно информации на сайте суда, Гребнева судили по статьям "Присвоение или растрата в особо крупном размере" и "Преднамеренное банкротство".
Приговор подтвердил РИА Новости адвокат Гребнева Игорь Поляков. "Судья отказала во всех заявленных гражданских исках. Решение об обжаловании приговора будет принимать Гребнев", — добавил юрист.
Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил при строительстве космодрома 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии.
Экс-председателя совета директоров ТМК Сергея Юдина, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко денег, приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Космодром Восточный
10 июня, 17:01
Космодром Восточный впервые застраховали на год вперед
105019347290
Обсудить 149
Восточный (космодром)Приморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Такие приговоры сами "кричат" казнокрадам: - "Воруйте сколько можете и ни чего вам за это не будет!" Надо вводить смертную казнь за хищения в особо крупных"!
26 июня, 04:58
komsomoletz41
20941302
своровав 104.5 млн руб = 3 года колонии , а 288 млн руб = 5 лет условно , хороши путенские суды !
26 июня, 04:45
Strocko Strocki
19172317
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