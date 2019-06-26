Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете " Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете " Московский комсомолец " высказал свое мнение о ситуации в Грузии.

Он заявил, что поддерживает оппозицию.

"Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит. Они получили то, что заслужили, я имею в виду правительство. <...> Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось", — сказал он.

В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Актер также отказался от российского Ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами.

С тех пор Кикабидзе в Россию не приезжал.

Беспорядки в Грузии

В последние дни Тбилиси захлестнули акции протеста. Они начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Это возмутило депутатов от оппозиции, они покинули заседание, а в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, к которому присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства.

Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, но на следующий день митинг продолжился. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.