Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T09:37Z
https://ria.ru/20190626/1555915618.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152319/20/1523192038_0:0:2876:1617_1036x0_80_0_0_24974af18063fd1a31c2fb672ec59a16.jpg
РИА Новости

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

02:07
118182
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Вахтанг Кикабидзе. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Он заявил, что поддерживает оппозицию.

"Мне трудно проанализировать, что сейчас у нас происходит. Они получили то, что заслужили, я имею в виду правительство. <...> Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось", — сказал он.

В августе 2008 года Кикабидзе отказался выступать в России после того, как Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Актер также отказался от российского Ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами.
С тех пор Кикабидзе в Россию не приезжал.
Вахтанг Кикабидзе. Архивное фото
4 декабря 2018, 02:01
Кикабидзе опроверг "наглую ложь" о тайной поездке в Россию

Беспорядки в Грузии

В последние дни Тбилиси захлестнули акции протеста. Они начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".
Это возмутило депутатов от оппозиции, они покинули заседание, а в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, к которому присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства.
Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, но на следующий день митинг продолжился. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.
На фоне этих событий Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.
Михаил Саакашвили
Вчера, 23:31
Саакашвили назвал "беспределом" правление грузинских властей
5292112951945
Обсудить 113
Протесты в ГрузииВахтанг КикабидзеГрузияВ мире
Популярные комментарии
Кому то ещё, кроме "Московского комсомольца", интересно мнение Бубы?..
26 июня, 04:56
Владимир Александров
2031421014
Руссофоб законченый.
26 июня, 04:04
KKlenowiy.klen
203214016
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
РИА
Новости
Опубликовано видео взрыва центральной ступени ракеты Falcon Heavy при посадке
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров приветствовал позицию Франции по нападению на силовиков в Грозном
Лента
новостей
Бари Алибасов
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Доллары США
Америка готовит доллар к девальвации
Приморский край
Депутаты приняли закон о переименовании администрации Приморья
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Северный остров средней группы Большой гряды Курильских островов - Райкоке
Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском острове Райкоке
Новый логотип компании МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Исследование сухого молока в лаборатории
В Роскачестве назвали лучшую молочную смесь
Самолет Ил-96-400
Первый серийный широкофюзеляжный Ил-96-400М построят в 2023 году
Президент Украины Владимир Зеленский
​Названа первая зарплата Зеленского на посту президента
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть
11:21В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии
11:21ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера
11:21МВД возбудило семь дел против московского отравителя
11:20Дарт Вейдер баллотируется на выборах в Раду
11:18Переносить сроки ввода ЦКАДа больше не планируется, заявил глава "Автодора"
11:17МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом
11:17В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Лента новостейМолния