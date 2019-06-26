Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

После решения ПАСЕ Киев отозвал для консультаций посла при Совете Европы, а украинская делегация попросила Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи. Как заявил глава украинского МИД Павел Климкин, Совет Европы потерял доверие Киева, "восстановить его будет чрезвычайно сложно".

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, приглашающую российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Россия впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий, однако по инициативе украинских и грузинских депутатов они были оспорены. Комитеты по правилам и регламенту и по мониторингу должны подготовить доклад по полномочиям российской делегации — как сообщалось, комитет по мониторингу предлагает вернуть их, но на определенных условиях.