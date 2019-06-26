Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
После решения ПАСЕ Киев отозвал для консультаций посла при Совете Европы, а украинская делегация попросила Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи. Как заявил глава украинского МИД Павел Климкин, Совет Европы потерял доверие Киева, "восстановить его будет чрезвычайно сложно".
"Произошло страшное: Совет Европы, по словам главы МИД Украины, "потерял доверие Киева"! Более того — пришел в упадок. То есть когда ПАСЕ подмахивала одну за другой украинские резолюции, упадка не было. И вдруг наступил. Доверие отозвали, посла отозвали, пора отзывать делегацию..." — написал Пушков в твиттере.
В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, приглашающую российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Россия впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий, однако по инициативе украинских и грузинских депутатов они были оспорены. Комитеты по правилам и регламенту и по мониторингу должны подготовить доклад по полномочиям российской делегации — как сообщалось, комитет по мониторингу предлагает вернуть их, но на определенных условиях.
Как заявлял заместитель главы российской делегации Леонид Слуцкий, если в докладе по полномочиям будут применены хоть малейшие санкции, делегация откажется от работы в ПАСЕ.