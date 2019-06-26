В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва

В январе 2018 года Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы по делу о коррупции. В апреле прошлого года он был доставлен в Куритибу, где начал отбывать тюремное заключение. В конце апреля этого года бразильские СМИ сообщили, что Верховный суд снизил ему срок тюремного заключения, отмечалось, что это решение теоретически позволит Луле претендовать на более легкий режим с возможностью выхода из тюрьмы до конца 2019 года.