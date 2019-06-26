Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T01:46Z
https://ria.ru/20190626/1555915535.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/26151/01/261510109_0:0:912:514_1036x0_80_0_0_9abb20115590cedcae86a86d985b0b0c.jpg
РИА Новости

В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва

01:46
287
© РИА Новости / Александр СоловскийЛуис Инасио Лула да Силва
Луис Инасио Лула да Силва
© РИА Новости / Александр Соловский
Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
МЕХИКО, 26 июн – РИА Новости. Вторая коллегия Высшего федерального суда Бразилии во вторник отказалась освободить из-под стражи экс-президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силва, отбывающего наказание за коррупцию.
Как сообщает портал Globo, решение принято тремя голосами судей против двух.
Адвокаты экс-президента пытались оспорить работу бывшего судьи Сержиу Мору, ныне министра юстиции в правительстве Жаира Болсонару, считая, что он не был беспристрастен при вынесении приговора Луле.
Это решение является предварительным, окончательное решение примут позднее.
В январе 2018 года Лула да Силва был приговорен к 12 годам и одному месяцу тюрьмы по делу о коррупции. В апреле прошлого года он был доставлен в Куритибу, где начал отбывать тюремное заключение. В конце апреля этого года бразильские СМИ сообщили, что Верховный суд снизил ему срок тюремного заключения, отмечалось, что это решение теоретически позволит Луле претендовать на более легкий режим с возможностью выхода из тюрьмы до конца 2019 года.
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
15 мая, 08:15
Да Силва может снова возглавить Бразилию, заявила экс-президент Роуссефф
000011
Обсудить 0
БразилияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
РИА
Новости
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер выступит в конгрессе 17 июля
Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Суд аннулировал обвинения против экс-главы Гонконга по делу о коррупции
Лента
новостей
Электронная сигарета
Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ*
Торги на аукционе Sotheby's. Архивное фото
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby's
Сенатор Алексей Пушков
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран не будет повторно вести переговоры по ядерной сделке, заявил Роухани
Строительство космодрома Восточный
Экс-директор компании, строившей космодром Восточный, получил условный срок
Актриса Джуди Денч в фильме Скандальный дневник
Джуди Денч защищает вклад Кевина Спейси и Харви Вайнштейна в кинематограф
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
МИД рассказал об ответе России на действия США в военно-биологической сфере
Итальянский полицейский
В Италии арестовали более 120 человек по обвинению в мафиозной деятельности
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Источник: Россия согласовывает с Японией детали встречи Путина и Абэ
Президент США Дональд Трамп
Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть
11:21В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии
11:21ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера
11:21МВД возбудило семь дел против московского отравителя
11:20Дарт Вейдер баллотируется на выборах в Раду
11:18Переносить сроки ввода ЦКАДа больше не планируется, заявил глава "Автодора"
11:17МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом
11:17В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Лента новостейМолния