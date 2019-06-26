Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сан-Франциско стал первым городом в США, где запрещены все виды электронных сигарет, сообщается на сайте городского совета.
"Никто не должен продавать или распространять электронные сигареты людям в Сан-Франциско", - говорится в решении совета.
Отмечается, что нарушение этого постановления будет наказываться административным штрафом до тысячи долларов.
Примечательно, что Сан-Франциско является одним из городов в США, где легализована марихуана.
В прошлом году в городе запретили продажу ароматизированного табака.
Агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что одна из самых популярных компаний-производителей электронных сигарет Juul Labs, главный офис которой находится в Сан-Франциско, заявила, что выступает против их использования несовершеннолетними. При этом отметила, что будет искать пути для ограничения, а не полного запрета электронных сигарет.