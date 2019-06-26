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РИА Новости

США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине

01:31
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© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Доллары США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает помощь США в складировании боеприпасов, сообщил в пресс-релизе госдепартамент.
"Меморандум предполагает выделение 4 миллионов долларов на строительство шести складов боеприпасов за два года для министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
Госдеп рассчитывает, что этот проект укрепит безопасность складирования боеприпасов на Украине. Всего в 2004-2018 годах США выделили 40 миллионов долларов на складирование и уничтожение оружия и боеприпасов на Украине, оставшихся со времен Советского Союза. В 2018 году США профинансировали уничтожение 1,7 тысячи тонн старого советского вооружения на Украине.
На Украине в последние годы произошло несколько крупных пожаров на складах боеприпасов.
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