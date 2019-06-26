США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан

ООН, 25 июн – РИА Новости. Обвинения в том, что США несут ответственность за блокирование поставок гумпомощи в лагерь беженцев Рукбан в Сирии, являются ложными, заявил, выступая на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
По его словам, США остаются готовыми обеспечивать безопасность для гуманитарных конвоев ООН в Рукбан.
"Любые обвинения в том, что США ответственны за блокирование доставки гуманитарной помощи в Рукбан являются абсолютной ложью", - сказал Коэн.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
Как в мае отмечалось в совместном заявлении глав российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, оперативное решение проблемы лагеря беженцев Рукбан затрудняет позиция американского руководства, которое не предпринимает никаких мер по исправлению гуманитарной ситуации в лагере. В документе говорилось, что США затягивают расформирование лагеря беженцев Рукбан и "вместо действенных шагов по спасению жителей пытаются объяснить бедственное положение сирийских граждан, якобы имеющимися препятствиями в доставке гуманитарной помощи в лагерь".