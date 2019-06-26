Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T01:12Z
https://ria.ru/20190626/1555915368.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155176/63/1551766355_0:85:3001:1773_1036x0_80_0_0_83301c8a4266c23ec01a4f3d07f4e2dc.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан

01:12
399
© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
Лагерь беженцев Эр-Рукбан. Архивное фото
ООН, 25 июн – РИА Новости. Обвинения в том, что США несут ответственность за блокирование поставок гумпомощи в лагерь беженцев Рукбан в Сирии, являются ложными, заявил, выступая на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
По его словам, США остаются готовыми обеспечивать безопасность для гуманитарных конвоев ООН в Рукбан.
"Любые обвинения в том, что США ответственны за блокирование доставки гуманитарной помощи в Рукбан являются абсолютной ложью", - сказал Коэн.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
Как в мае отмечалось в совместном заявлении глав российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, оперативное решение проблемы лагеря беженцев Рукбан затрудняет позиция американского руководства, которое не предпринимает никаких мер по исправлению гуманитарной ситуации в лагере. В документе говорилось, что США затягивают расформирование лагеря беженцев Рукбан и "вместо действенных шагов по спасению жителей пытаются объяснить бедственное положение сирийских граждан, якобы имеющимися препятствиями в доставке гуманитарной помощи в лагерь".
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
000073
Обсудить 2
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран не будет повторно вести переговоры по ядерной сделке, заявил Роухани
РИА
Новости
Доллары США
США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН
Небензя призвал СБ ООН не обнародовать непроверенную информацию по Сирии
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
США оказывают ожесточенное давление на Тегеран, заявил Рябков
Лента
новостей
Город Ракка, Сирия
Коалиция назвала главный повод для беспокойства в Сирии и Ираке
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе
АЭС Бушер в Иране
Россия может усилить меры безопасности для специалистов на АЭС в Бушере
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил, что российская делегация снова откажется от работы в ПАСЕ
Президент США Дональд Трамп
СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ обсудит полномочия российской делегации
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть
11:21В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии
11:21ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера
11:21МВД возбудило семь дел против московского отравителя
11:20Дарт Вейдер баллотируется на выборах в Раду
11:18Переносить сроки ввода ЦКАДа больше не планируется, заявил глава "Автодора"
11:17МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом
11:17В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Лента новостейМолния