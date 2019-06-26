США отвергли обвинения в создании помех для доставки гумпомощи в Рукбан

ООН, 25 июн – РИА Новости. Обвинения в том, что США несут ответственность за блокирование поставок гумпомощи в лагерь беженцев Рукбан в Сирии, являются ложными, заявил, выступая на заседании Совбеза ООН и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

По его словам, США остаются готовыми обеспечивать безопасность для гуманитарных конвоев ООН в Рукбан.

"Любые обвинения в том, что США ответственны за блокирование доставки гуманитарной помощи в Рукбан являются абсолютной ложью", - сказал Коэн.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.