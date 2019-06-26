Boeing завершила испытания парашютной системы космической капсулы Starliner

"Заключительное испытание было самым сложным. Два парашюта были отключены на испытательном аппарате Straliner, который сбросили с воздушного шара на высоте 40 тысяч футов (более 12 километров – ред.). Во время четырехминутного снижения сработали другие парашюты, и капсула приземлилась по плану на ракетном полигоне "Уайт сэндз", - сказано в сообщении.