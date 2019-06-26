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РИА Новости

МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ

00:57
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© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление по поводу решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении России права голоса.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Печальное решение ПАСЕ! Мы еще в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение. Наша позиция является последовательной", - написал Залкалиани в сети микроблогов Twitter.

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Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя первый день июньской сессии ПАСЕ, заявил, что оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить её грязью, "приписав ей любые возможные и невозможные прегрешения против "европейских ценностей". Он добавил, что впервые за пять лет агрессивному антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ "единственно верную точку зрения", в Ассамблее возобладали здравый смысл и чувство самосохранения.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
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Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
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