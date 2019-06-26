МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ

ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление по поводу решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении России права голоса.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

"Печальное решение ПАСЕ! Мы еще в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение. Наша позиция является последовательной", - написал Залкалиани в сети микроблогов Twitter.

Ранее глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя первый день июньской сессии ПАСЕ, заявил, что оппоненты России в ПАСЕ вновь попытались облить её грязью, "приписав ей любые возможные и невозможные прегрешения против "европейских ценностей". Он добавил, что впервые за пять лет агрессивному антироссийскому меньшинству не удалось навязать ПАСЕ "единственно верную точку зрения", в Ассамблее возобладали здравый смысл и чувство самосохранения.