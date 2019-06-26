В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Украинские силовики покинули позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ранее украинские военнослужащие оставили позиции у линии соприкосновения около населенного пункта Новоалександровка в Донбассе.

По данным ведомства, это происходит в первую очередь из-за некомплекта личного состава Вооруженных сил Украины и "отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий". По словам Филипоненко, украинское командование "экстренно принимает меры по пресечению данных действий".

Ситуация в ДНР

Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка во вторник вечером около 60 мин, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева ред.) – Александровка (поселок на западе Донецка – ред.) – 40 мин ", - заявил представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, еще девять мин силовики выпустили по поселку Трудовские на западе Донецка и семь мин по району донецкого аэропорта.

Визит нового главы СММ ОБСЕ в ЛНР

Новый глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик впервые посетил с рабочим визитом самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщил журналистам министр иностранных дел ЛНР, представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.

Чевик 1 июня официально приступил к обязанностям главы СММ ОБСЕ.

"Это первый визит господина Чевика… Это визит чисто рабочий, технического характера для знакомства с обстановкой на месте, для знакомства с наблюдателями (СММ ОБСЕ в Луганске - ред.)", - сказал Дейнего.

Конфликт на востоке Украины

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.

При этом представитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик выразил надежду, что на следующем раунде переговоров 2 июля удастся согласовать новое перемирие.