Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T10:36Z
https://ria.ru/20190626/1555915161.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155266/23/1552662390_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_ac84e293f6475f289df5343334d5ea1d.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

00:35
38210
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в Донецкой области
Военнослужащий ДНР в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Украинские силовики покинули позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее украинские военнослужащие оставили позиции у линии соприкосновения около населенного пункта Новоалександровка в Донбассе.
Солдаты ВСУ на востоке Украины
24 июня, 22:59
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
По данным ведомства, это происходит в первую очередь из-за некомплекта личного состава Вооруженных сил Украины и "отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий". По словам Филипоненко, украинское командование "экстренно принимает меры по пресечению данных действий".

Ситуация в ДНР

Украинские силовики выпустили по окраинам Донецка во вторник вечером около 60 мин, сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Марьинка (под контролем Киева ред.) – Александровка (поселок на западе Донецка – ред.) – 40 мин ", - заявил представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, еще девять мин силовики выпустили по поселку Трудовские на западе Донецка и семь мин по району донецкого аэропорта.
Представители ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе фиксируют разрушения от артиллерийских снарядов после обстрела. 25 июня 2019
Вчера, 16:01
Силовики обстреляли окраины Донецка и Докучаевска, заявили в ДНР

Визит нового главы СММ ОБСЕ в ЛНР

Новый глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик впервые посетил с рабочим визитом самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщил журналистам министр иностранных дел ЛНР, представитель ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Чевик 1 июня официально приступил к обязанностям главы СММ ОБСЕ.
"Это первый визит господина Чевика… Это визит чисто рабочий, технического характера для знакомства с обстановкой на месте, для знакомства с наблюдателями (СММ ОБСЕ в Луганске - ред.)", - сказал Дейнего.
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик
Вчера, 15:42
Сайдик поприветствовал возобновление переговоров "нормандской четверки"

Конфликт на востоке Украины

С апреля 2014 года Украина ведет военную операцию против самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.
При этом представитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик выразил надежду, что на следующем раунде переговоров 2 июля удастся согласовать новое перемирие.
"Мы по этому поводу сейчас работаем. Честно, я просто надеюсь, как я говорил в своем выступлении перед прессой в Минске, я действительно надеюсь, что мы сможем принять такое решение второго июля", - заявил Сайдик РИА Новости в кулуарах Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам безопасности.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
1241120211
Обсудить 10
Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Войска оттягивают для военного переворота в Киеве?
26 июня, 06:25
Виктор Романенко
1671101
"2 июля удастся согласовать новое перемирие" - очередное? Которое ВСУ опять будет нарушать? Может пора согласовать уничтожение нацистов и укараинской клики поддерживающей войну? Такое решение принесет облегчение и Донецку с Луганском, и Европе, да и самой Украине тоже.
26 июня, 08:15
ANAndy Nov
1000001
Рекомендуем
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
РИА
Новости
Площадь Независимости в Киеве
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Сенатор Алексей Пушков
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Лента
новостей
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров приветствовал позицию Франции по нападению на силовиков в Грозном
Инспектор ГИБДД
Водителей смогут лишать прав за нечитаемые номера, пишут СМИ
Жители Казбеги у грузино-российской границы сорвали фестиваль музыки
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Умершая в нижегородском СИЗО женщина отказалась от лечения, заявил источник
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Вид на площадь Независимости в Киеве
Суд отменил решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть
11:21В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии
11:21ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера
11:21МВД возбудило семь дел против московского отравителя
11:20Дарт Вейдер баллотируется на выборах в Раду
11:18Переносить сроки ввода ЦКАДа больше не планируется, заявил глава "Автодора"
11:17МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом
11:17В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Лента новостейМолния