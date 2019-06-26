После сильного землетрясения на Камчатке зафиксировали серию афтершоков

Ранее о землетрясении магнитудой 6,6 у побережья Камчатки сообщила Геологическая служба США (USGS). По информации учёных, эпицентр землетрясения находился в 113 километрах к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск. Позже краевой главк МЧС уточнил эту информацию. По данным спасателей, магнитуда землетрясения составила 6,2. В посёлке Усть-Камчатск оно ощущалось силой до шести баллов, в посёлке Ключи — до четырёх. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.