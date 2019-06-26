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РИА Новости

В Екатеринбурге утвердят список площадок для опроса по строительству храма

00:28
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Рабочая группа в среду планирует утвердить итоговый список площадок для проведения опроса горожан о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге.
На заседании, которое начнется в среду в 14.00 мск, будет рассмотрен вопрос об утверждении списка площадок для строительства храма, а также о дате и сроках проведения опроса. Кроме того, члены рабочей группы обсудят формулировку вопросов, форму опросного листа, методику проведения опроса и минимальное количество екатеринбуржцев, которые должны будут принять в нем участие.
Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.
В начале июня мэр города Александр Высокинский и архитекторы сформировали список из шести площадок, где может быть построен храм. В него попали пересечение улиц Белинского и Фурманова рядом с набережной городского пруда, акватория Макаровского моста, бывший приборостроительный завод на улице Горького, перекресток улиц Татищева и Ленина неподалеку от "Екатеринбург-арены", площадка на месте снесенной телебашни. В перечень попал и сквер около театра драмы, который позже был исключен после отказа екатеринбургской епархии от строительства храма в этом месте.
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