В Екатеринбурге утвердят список площадок для опроса по строительству храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Рабочая группа в среду планирует утвердить итоговый список площадок для проведения опроса горожан о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге.

На заседании, которое начнется в среду в 14.00 мск, будет рассмотрен вопрос об утверждении списка площадок для строительства храма, а также о дате и сроках проведения опроса. Кроме того, члены рабочей группы обсудят формулировку вопросов, форму опросного листа, методику проведения опроса и минимальное количество екатеринбуржцев, которые должны будут принять в нем участие.

Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма в сквере. С 20 по 30 мая было зарегистрировано 11 079 обращений от горожан с предложениями вариантов размещения собора.