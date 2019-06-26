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РИА Новости

Глава СИЗО в Ярославле, где сидят экс-работники ФСИН, ушел на пенсию

00:24
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Следственный изолятор. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ/МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Начальник СИЗО-1 в Ярославле, где содержатся обвиняемые в избиениях осужденных бывшие работники регионального УФСИН, Евгений Соловьев ушел на пенсию, сообщило ведомство.
Ранее газета "Коммерсантъ" опубликовала информацию, что начальник ярославского СИЗО-1 "Коровники" Соловьев покинул свой пост из-за жалоб на него экс-сотрудников ФСИН, обвиняемых в пытках.
В СИЗО-1 уже почти год содержатся бывшие сотрудники УФСИН по региону, обвиняемые в избиениях осужденных в колонии №1 Ярославля. "Руководитель следственного изолятора сам воспользовался правом расторгнуть контракт, и был уволен по инициативе работника в связи с выслугой лет, дающей право на получение пенсии", - говорится в сообщении УФСИН.
В свою очередь в пресс-бюро ФСИН также опровергли информацию об увольнении из-за жалоб. "По факту появления в сети интернет информации о якобы увольнении начальника СИЗО-1 УФСИН России по Ярославское области сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-бюро.
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Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова рассказала РИА Новости, что у заключенных СИЗО-1, в том числе и бывших сотрудников УФСИН, были жалобы на содержание.
"Но бывшие сотрудники почти год сидят в камерах-одиночках, что является нарушением статьи 3 Конвенции о правах человека. На эти обстоятельства жаловались бывшие сотрудники", - отметила Бирюкова. Она также добавила, что у нее нет информации о том, что кто-то из арестантов жаловался именно на Соловьева.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность минувшим летом после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране все случаи применения насилия в колониях. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1: на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. Оба уголовных дела объединены в одно производство, в рамках следствия были арестованы 17 сотрудников УФСИН. Впоследствии следственные органы сообщали еще о ряде нарушений со стороны работников УФСИН в колониях Ярославской области.
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