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РИА Новости

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby's

00:19
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© AFP 2019 / Anthony WallaceТорги на аукционе Sotheby's. Архивное фото
Торги на аукционе Sotheby's. Архивное фото
© AFP 2019 / Anthony Wallace
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Компании Accent Delight International Ltd. и Xitrans Finance Ltd., принадлежащие Рыболовлеву, подали иск к аукционному дому, заявляя, что он помогал арт-дилеру Иву Бувье обмануть Рыболовлева примерно на 1 миллиард долларов при покупке коллекции произведений искусства. Бувье отрицает обвинения. Арт-дилер не является стороной иска.
Судья в 21-страничном решении напомнил, что дело в Нью-Йорке – это "малая часть большой международной саги", многочисленные иски Рыболовлева поданы как минимум в пяти странах – Сингапуре, Швейцарии, Франции, Монако и США.
Sotheby's заявляет, что дело в Нью-Йорке дублирует аналогичное разбирательство в Швейцарии, где Sotheby's выступает истцом, а компании Рыболовлева – ответчиками.
Судья счел, что Швейцария не имеет преимущества перед США, поскольку иск в Нью-Йорке продвинулся дальше. Он также предположил, что аукционный дом может сэкономить средства, защищая свою позицию в "домашней" юрисдикции.
Посетительница у картины Пимена Орлова Портрет Софьи Николаевны Карамзиной на выставке топ-лотов лондонских торгов русского искусства Sotheby’s в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева в Москве
20 июня, 08:30
Эксперты: что будет с Sotheby’s после продажи частному лицу
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Sotheby'sСШАВ мире
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