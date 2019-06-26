Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby's

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.

Компании Accent Delight International Ltd. и Xitrans Finance Ltd., принадлежащие Рыболовлеву, подали иск к аукционному дому, заявляя, что он помогал арт-дилеру Иву Бувье обмануть Рыболовлева примерно на 1 миллиард долларов при покупке коллекции произведений искусства. Бувье отрицает обвинения. Арт-дилер не является стороной иска.

Судья в 21-страничном решении напомнил, что дело в Нью-Йорке – это "малая часть большой международной саги", многочисленные иски Рыболовлева поданы как минимум в пяти странах – Сингапуре, Швейцарии, Франции, Монако и США.

Sotheby's заявляет, что дело в Нью-Йорке дублирует аналогичное разбирательство в Швейцарии, где Sotheby's выступает истцом, а компании Рыболовлева – ответчиками.