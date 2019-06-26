"Дрок", виртуальный тир и "наноразведчик". Новинки "Армии-2019"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Тысяча триста оборонных предприятий, 27 тысяч экспонатов, более 360 единиц военной и специальной техники Минобороны и других силовых ведомств — в подмосковном парке "Патриот" набирает обороты юбилейный, Пятый международный технический форум "Армия-2019", на который прибыли делегации из 110 стран. Посмотреть в этом году есть на что. О самых заметных новинках — в материале РИА Новости.

"Сосна" и "Витязь"

Организаторы открытой экспозиции решили на мелочиться и разместили самые передовые образцы российской военной техники у центрального входа — как говорится, товар лицом. И если танк Т-14 "Армата", боевая машина поддержки танков (БМПТ), БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг" не претерпели видимых изменений по сравнению с прошлым годом, то тяжелая БМП Т-15 обзавелась новым боевым модулем "Байкал" с мощным 57-миллиметровым орудием. Эта пушка выпускает по цели 120 снарядов в минуту и способна поражать на поле боя большинство бронированных объектов, а также вражеские вертолеты и штурмовики на высотах до 8000 метров.

На "Армии-2019" широкой публике впервые продемонстрировали модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ" с дальностью поражения целей до 40 километров — в два раза больше, чем у ранних ЗРПК этого семейства. Комплекс представлен на шасси КамАЗ 53958 "Торнадо" с бронированной бескапотной кабиной. Рядом с ним замер, подняв в небо пусковые контейнеры, зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь", государственные испытания которого завершились в апреле 2019-го. Скоро начнется его серийное производство. Предполагается, что "Витязь" станет основным российским ЗРК средней дальности. А за ближний рубеж обороны войск будет отвечать еще один дебютант "Армии-2019" — ЗРК "Сосна" на шасси БМП-3.

"Этот комплекс предназначен для ПВО Сухопутных войск и со временем сменит хорошо проверенные на практике "Стрелы-10", — рассказал РИА Новости заместитель технического директора НПО "Высокоточные комплексы" Владимир Уклеев. — Он способен действовать в любое время суток в условиях ограниченной видимости при наличии естественных и искусственных помех. Боевой модуль унифицирован с любыми гусеничными и колесными носителями грузоподъемностью 3,5 тонны и более. Комплекс относится к малозаметным, так как не имеет средств радиоизлучения. Может вести огонь на ходу, а значит, способен прикрыть войсковую колонну на марше".

Виртуальный тир для десанта

Свои новинки на "Армии-2019" продемонстрировали и десантники. Широкой публике впервые показали 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок" на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" К-4386.

По словам дежурившего у машины лейтенанта Хирьянова, эта техника по своим ТТХ значительно превосходит западные аналоги. "Дрок" может вести прицельный огонь на шесть километров и идеально подходит для нанесения внезапных точечных ударов.

Мобильное шасси позволяет быстро перемещаться по полю боя и атаковать противника с разных направлений. Подобная тактика используется всеми противоборствующими сторонами в Сирии и в умелом исполнении может решить исход сражения. Все манипуляции с заряжанием и прицеливанием экипаж "Дрока" производит из машины, бортовое оборудование позволяет максимально автоматизированно наводиться на цель и вести по ней огонь. Миномет сейчас проходит предварительные испытания. В перспективе он станет авиадесантируемым.

Еще одна новинка — самоходное артиллерийское орудие "Лотос" калибра 120 миллиметров. В будущем эта самоходка заменит в артчастях ВДВ советские авиадесантируемые САУ "Нона-С". Расчетная скорострельность "Лотоса" — от шести до восьми выстрелов в минуту при максимальной эффективной дальности до 13 километров.

В свою очередь, курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени В. Ф. Маргелова продемонстрировали работу новейшего виртуального тира, который в перспективе позволит здорово сэкономить на боеприпасах.

Боец в полной боевой выкладке и в шлеме VR стоит на площадке выставочного комплекса, но перед его глазами — не лица посетителей и стенды компаний-участников, а реалистичное войсковое стрельбище. По команде офицера курсант вскидывает автомат и открывает огонь по мишеням.

"Этот тренажер позволяет проводить тренировки одиночных стрелков и групп до восьми бойцов, — рассказал РИА Новости профессор кафедры вооружений и стрельбы РВВДКУ подполковник Виталий Климаков. — На нем можно воссоздать любую обстановку — как внутри здания, так и на открытой местности. На специальные дисплеи выводится вся информация о действиях военнослужащих — как они стреляют, правильно ли занимают положение для ведения огня, как взаимодействуют друг с другом. Тренажер позволяет обучить военнослужащего умениям и навыкам обращения с оружием без расхода боеприпасов и подготовить его к боевым стрельбам. Очень ждем, когда подобная техника начнет поступать в войска".

Парад дронов

На "Армии-2019" впервые представили средний разведывательный беспилотный летательный аппарат малой дальности тактического звена "Корсар". Он предназначен для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов, аэросъемки местности, мониторинга окружающей среды и контроля автомобильных трасс. Дрон может находиться в воздухе до десяти часов и имеет максимальную дальность полета в 120 километров.

А вот другую громкую новинку российского ВПК — реактивный ударный беспилотник-невидимку "Охотник-Б" — показали лишь в виде миниатюрного макета. Его тактико-технические характеристики засекречены. Известно лишь, что длина БПЛА составит 19 метров, а размах крыльев — 14 метров, что сопоставимо с габаритами американского стелс-дрона RQ-170 Sentinel.

Проекты своих беспилотников продемонстрировали и военнослужащие научных рот учебных заведений Минобороны. Так, слушатели Военно-воздушной академии представили макет ударного квадрокоптера, способного поддерживать сухопутные войска огнем неуправляемых реактивных снарядов и маневрировать по курсу, крену и тангажу в неограниченном диапазоне.

А оператор 4-й научной роты военного инновационного технополиса "Эра" Владимир Ильин показал действующий образец "наноразведчика" — миниатюрного дрона размерами десять на десять сантиметров и весом всего 15 граммов. Такая кроха здорово бы пригодилась разведывательным подразделениям для скрытного наблюдения за противником.

Распечатка стен

В этом году научные роты представили немало интересных проектов. Взять хотя бы мобильный 3D-принтер для строительства фортификационных сооружений и жилья в пунктах временной дислокации. По словам автора проекта, старшего оператора 10-й научной роты Военной академии материально-технического обеспечения Ильи Попова, этот принтер будет способен "напечатать" бетонную стену длиной пять и высотой два метра всего за четыре часа. Подобная технология может быть актуальной и в гражданской жизни для возведения временного или постоянного жилья для пострадавших от стихийных бедствий.

Концерн "Калашников" представил на "Армии-2019" доработанную крупнокалиберную снайперскую винтовку СВ-18 под отечественные патроны 12,7×108 миллиметров или натовские 12,7×99 миллиметров. Тактико-технические характеристики оружия пока не разглашаются. Но известно, что при компактных габаритах эта винтовка, выполненная по схеме "булл-пап", может бить далеко и больно.

"Это так называемая антиматериальная винтовка, — рассказал РИА Новости эксперт-консультант концерна "Калашников" Всеволод Ильин. — Она предназначена для поражения легкобронированной техники, живой силы противника в средствах защиты, вражеской пехоты в укрытии. Минобороны винтовкой пока не заинтересовалось, но мы готовы выпускать ее для гражданского пользования, в частности высокоточной стрельбы".