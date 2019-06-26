Вин Дизель поделился видео со съемок "Форсажа 9"

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Американский актер Вин Дизель рассказал в своем Инстаграме о первом съемочном дне фильма "Форсаж 9".
"Ух ты! Даже не верится. Мы только что завершили первый съемочный день. Спасибо студии Universal и команде и, самое главное, зрителям, которые с нетерпением ждут продолжения франшизы", - сказал Вин Дизель.
Девятую часть "Форсажа" снимают в Великобритании. Вин Дизель снова сыграет гонщика Доминика Торетто, а Мишель Родригес - его жену Летти Ортис, которая тоже прекрасно разбирается в автомобилях.
Режиссером нового "Форсажа" снова стал Джастин Лин, который снял четыре серии франшизы. Премьера фильма запланирована на 2020 год.
29 апреля, 23:55Умер режиссер фильма "Двойной форсаж"