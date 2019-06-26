Биография Агриппины Вагановой

Российская артистка балета, педагог, балетмейстер Агриппина Яковлевна Ваганова родилась 26 июня (14 июня по старому стилю) 1879 года в Санкт-Петербурге.

В 10 лет была принята в Петербургское театральное училище по классу балета. В 1896 году на выпускном экзамене Ваганова получила 11 баллов из 12

В 1897 году балерина была определена в кордебалет Мариинского театра.

В 1901 году она была переведена в корифейки (танцовщица кордебалета, выступающая в первой линии и исполняющая отдельные небольшие танцы) и получила именную партию Гебы в балете "Пробуждение Флоры" на музыку Риккардо Дриго.

Постепенно репертуар танцовщицы пополнялся небольшими ансамблевыми и сольными партиями, а затем – множеством вариаций в классических балетах, требовавших виртуозной техники танца на пальцах, сильного прыжка, резкой смены танцевальных темпов. Ваганова получила от критиков неофициальный титул "царицы вариаций".

С 1906 года она выступала первой танцовщицей, с 1915 года являлась балериной Мариинского театра.

Первую главную сольную партию Ваганова станцевала в "Шопениане", заменив Тамару Карсавину.

В 1915 году она исполнила сольную партию в балете "Ручей" Лео Делиба, который имел большой успех. Затем Ваганова танцевала Одетту-Одиллию в "Лебедином озере" Петра Чайковского и Царь-девицу в "Коньке-Горбунке" Цезаря Пуни.

В июне 1915 года последовало увольнение балерины на пенсию с содержанием.

После Октябрьской революции пенсию перестали выплачивать, и Агриппина Ваганова занялась преподавательской деятельностью.

В 1917-1920 годах – преподаватель в частной балетной школе Миклоса и балетной школе Балтфлота.

С 1921 года работала в Петроградской балетной школе, позже переименованной в Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени А.Я. Вагановой). В 1934-1941 годах возглавляла педагогическое отделение при училище.

Ваганова систематизировала приемы, взятые у разных педагогов, и создала упорядоченную методику обучения классическому танцу. Методика Вагановой требует правильной постановки корпуса, точной координации всех частей тела. Ваганова придавала важнейшее значение работе рук, добиваясь их выразительности, легкости, пластичности, мягкости, а также энергии и динамического импульса во вращениях и прыжках. Свою методику преподавания Ваганова изложила в книге "Основы классического танца" (1934), которая выдержала много изданий и была переведена на различные языки.

С 1937 года Ваганова сосредоточилась на преподавательской работе. В Кировском театре она вела уникальный класс усовершенствования мастерства, так называемый "балеринский класс", где занимались только ведущие солистки труппы.

После эвакуации Ленинградского хореографического училища в Пермь Агриппину Ваганову вызвали преподавать в Большой театр. Через два года она вернулась в Ленинград и продолжила работу в училище.

В 1946 году Ваганова стала первым профессором в области хореографии. В 1946-1951 годах занимала пост заведующей педагогическим отделением хореографического училища.

5 ноября 1951 года Агриппина Ваганова скончалась. Похоронена на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге.

Агриппина Ваганова – народная артистка РСФСР (1934), лауреат Государственной премии СССР (1946). Она воспитала несколько поколений балерин, ставших гордостью русского балета. Среди ее учениц – Марина Семенова, Ольга Иордан, Галина Уланова, Наталия Дудинская, Алла Шелест, Ирина Колпакова.

В 1957 году Ленинградскому хореографическому училищу (ныне Академия русского балета) было присвоено имя Агриппины Вагановой.

Гражданским мужем Вагановой был подполковник путейской службы Андрей Померанцев, который скончался в 1917 году. У нее был сын Александр Померанцев (1904-1957).