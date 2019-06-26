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РИА Новости
Туризм

Скалы, цветы и океан. Почему португальские пляжи признаны лучшими в Европе

08:00
6515
Лучший пляжный курорт Европы этого года — Алгарве в Португалии, удостоившийся престижной премии World Travel Awards, своего рода туристического "Оскара". Алгарве — это сплошные песчаные пляжи, многие из которых отмечены "Голубым флагом", эффектные скалы, уединенные бухты и живописные городки. Это пляжная столица страны, куда любят приезжать и сами португальцы, и зарубежные гости.
CC0 / Pixabay/ Metropolitaneando /

Пляжи Алгарве радуют туристов не только мягким песком и чистейшей водой, но и удивительно красивыми резными скалами. Природная арка Понта-да-Пьедаде находится недалеко от города Лагуш. Добраться сюда можно и по суше, и по морю.

Природная арка Понте-да-Пьедаде
1 из 18

Пляжи Алгарве радуют туристов не только мягким песком и чистейшей водой, но и удивительно красивыми резными скалами. Природная арка Понта-да-Пьедаде находится недалеко от города Лагуш. Добраться сюда можно и по суше, и по морю.

CC0 / Pixabay/ Metropolitaneando /
CC BY-SA 2.0 / Pepe Martin (Mário José Martins) / Algarve 36

Небольшие, очень уютные песчаные пляжи прячутся среди скал.

Пляж в Алгарва, Португалия
2 из 18

Небольшие, очень уютные песчаные пляжи прячутся среди скал.

CC BY-SA 2.0 / Pepe Martin (Mário José Martins) / Algarve 36
CC0 / Pixabay/ shogun /

На бесконечных широких пляжах места хватает всем: и тем, кто ищет уединения, и тем, кто приезжает на побережье веселой компанией.

Алгарве, шикарный пляж
3 из 18

На бесконечных широких пляжах места хватает всем: и тем, кто ищет уединения, и тем, кто приезжает на побережье веселой компанией.

CC0 / Pixabay/ shogun /
CC0 / Pixabay/ Derks24 /

В курортных городках региона в конце июня можно поселиться в трехзвездочном отеле примерно за три тысячи рублей в сутки на двоих.

Широкие песчаные пляжи
4 из 18

В курортных городках региона в конце июня можно поселиться в трехзвездочном отеле примерно за три тысячи рублей в сутки на двоих.

CC0 / Pixabay/ Derks24 /
CC0 / Pixabay/ shogun /

Особый колорит берегам Алгарве придают многочисленные скалы.

Алгарве. Красивый пляж
5 из 18

Особый колорит берегам Алгарве придают многочисленные скалы.

CC0 / Pixabay/ shogun /
CC0 / Pixabay/ ddzphoto /

Пляжи — не единственная достопримечательность региона. На берегу Кадисского залива есть Тавира — небольшой портовый город с интересной архитектурой. Здесь не бывает зимы, а лето начинается в апреле. Среди достопримечательностей — семиарочный мост через реку Гилао, построенный маврами в XII веке.

Тавира
6 из 18

Пляжи — не единственная достопримечательность региона. На берегу Кадисского залива есть Тавира — небольшой портовый город с интересной архитектурой. Здесь не бывает зимы, а лето начинается в апреле. Среди достопримечательностей — семиарочный мост через реку Гилао, построенный маврами в XII веке.

CC0 / Pixabay/ ddzphoto /
CC0 / Pixabay/ dgazdik /

В Алгарве нужно обязательно совершить морскую прогулку. К услугам туристов катера, лодки и даже пиратские корабли. Цена — от 15 евро с человека.

Туристы на катере
7 из 18

В Алгарве нужно обязательно совершить морскую прогулку. К услугам туристов катера, лодки и даже пиратские корабли. Цена — от 15 евро с человека.

CC0 / Pixabay/ dgazdik /
CC0 / Pixabay / LauraRinke /

На морской прогулке можно полюбоваться скалами, понаблюдать за китами и дельфинами, искупаться в уединенной бухте.

Пляж на побережье Алгарви, Португалия
8 из 18

На морской прогулке можно полюбоваться скалами, понаблюдать за китами и дельфинами, искупаться в уединенной бухте.

CC0 / Pixabay / LauraRinke /
CC0 / Pixabay / shogun /

Океанские пляжи и скалы отлично получаются на фотографиях.

Пляж на побережье Алгарви, Португалия
9 из 18

Океанские пляжи и скалы отлично получаются на фотографиях.

CC0 / Pixabay / shogun /
CC0 / Pixabay/ Travelmoments /

Тех, кто устал от сочетания желтого и голубого — песка, скал и воды, порадует буйная растительность Алгарве. Здесь цветы всех оттенков.

Алгарве. Панорама пляжа
10 из 18

Тех, кто устал от сочетания желтого и голубого — песка, скал и воды, порадует буйная растительность Алгарве. Здесь цветы всех оттенков.

CC0 / Pixabay/ Travelmoments /
© Depositphotos / jorgefelix

Когда-то небольшой рыбацкий поселок Албуфейра превратился теперь в яркий и шумный курорт. Тут более 500 ресторанов с местной кухней и морепродуктами, центр города — это запутанный лабиринт улочек с белыми домами и многочисленными магазинами.

Бары на пешеходной улице в городе Албуфейра. Алгарви, Португалия
11 из 18

Когда-то небольшой рыбацкий поселок Албуфейра превратился теперь в яркий и шумный курорт. Тут более 500 ресторанов с местной кухней и морепродуктами, центр города — это запутанный лабиринт улочек с белыми домами и многочисленными магазинами.

© Depositphotos / jorgefelix
© Depositphotos / vvoennyy

Албуфейра переводится с арабского как "морской замок". В самом городе и вокруг него — десятки пляжей. Рыбацкий (Praia dos Pescadores) славится обилием тематических таверн и кафе, а на Туннель (Praia do Túnel) попасть можно только через самый настоящий туннель в скалах.

Пляж в городе Албуфейра
12 из 18

Албуфейра переводится с арабского как "морской замок". В самом городе и вокруг него — десятки пляжей. Рыбацкий (Praia dos Pescadores) славится обилием тематических таверн и кафе, а на Туннель (Praia do Túnel) попасть можно только через самый настоящий туннель в скалах.

© Depositphotos / vvoennyy
© Depositphotos / inaquim

Алгарве — для тех, кто не любит слишком жаркий климат. Температура воздуха практически не поднимается выше 30 градусов.

Пляж в Алгарве
13 из 18

Алгарве — для тех, кто не любит слишком жаркий климат. Температура воздуха практически не поднимается выше 30 градусов.

© Depositphotos / inaquim
© Depositphotos / Violin

Силвиш — бывшая столица региона Алгарве. Город возник вокруг арабской крепости, построенной в VIII-IX веках. Сейчас на месте мавританской мечети стоит католический собор, о маврах напоминает замок из красного камня. Еще в городе есть оригинальный Музей пробки.

Город Сивеш
14 из 18

Силвиш — бывшая столица региона Алгарве. Город возник вокруг арабской крепости, построенной в VIII-IX веках. Сейчас на месте мавританской мечети стоит католический собор, о маврах напоминает замок из красного камня. Еще в городе есть оригинальный Музей пробки.

© Depositphotos / Violin
© Depositphotos / wjarek

Пляж Прайя-да-Роша (Praia da Rocha) находится недалеко от города Портимау в Алгарве. Это красивейший участок атлантического побережья: широкая полоса песка длиной в километр, цветы, причудливые скалы. Но подходить к ним следует с осторожностью — возможны камнепады.

Пляж Прайя-де-Роша. Алгарве
15 из 18

Пляж Прайя-да-Роша (Praia da Rocha) находится недалеко от города Портимау в Алгарве. Это красивейший участок атлантического побережья: широкая полоса песка длиной в километр, цветы, причудливые скалы. Но подходить к ним следует с осторожностью — возможны камнепады.

© Depositphotos / wjarek
© Depositphotos / CarlosNeto

В Португалию приезжают поиграть в гольф со всей Европы. В Алгарве более 40 полей.

Алгарве. Панорама пляжа
16 из 18

В Португалию приезжают поиграть в гольф со всей Европы. В Алгарве более 40 полей.

© Depositphotos / CarlosNeto
© Depositphotos / anobis

Чтобы посетить самый южный регион Португалии, нужно лететь в аэропорт города Фару. Добраться до самых интересных мест проще всего на арендованном автомобиле.

Алгарве, маяк
17 из 18

Чтобы посетить самый южный регион Португалии, нужно лететь в аэропорт города Фару. Добраться до самых интересных мест проще всего на арендованном автомобиле.

© Depositphotos / anobis
© Depositphotos / dvoevnore

Традиционная португальская керамика — самый популярный сувенир. Тарелки, салатники и местные изразцы — азулежу. Кроме того, из Португалии везут знаменитый портвейн и зеленое вино.

Традиционная португальская керамика – тарелки
18 из 18

Традиционная португальская керамика — самый популярный сувенир. Тарелки, салатники и местные изразцы — азулежу. Кроме того, из Португалии везут знаменитый портвейн и зеленое вино.

© Depositphotos / dvoevnore
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ТуризмПляжиТуризмФото - ТуризмПортугалия
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