Скалы, цветы и океан. Почему португальские пляжи признаны лучшими в Европе

Пляжи Алгарве радуют туристов не только мягким песком и чистейшей водой, но и удивительно красивыми резными скалами. Природная арка Понта-да-Пьедаде находится недалеко от города Лагуш. Добраться сюда можно и по суше, и по морю.
Пляжи Алгарве радуют туристов не только мягким песком и чистейшей водой, но и удивительно красивыми резными скалами. Природная арка Понта-да-Пьедаде находится недалеко от города Лагуш. Добраться сюда можно и по суше, и по морю.
Небольшие, очень уютные песчаные пляжи прячутся среди скал.
Небольшие, очень уютные песчаные пляжи прячутся среди скал.
На бесконечных широких пляжах места хватает всем: и тем, кто ищет уединения, и тем, кто приезжает на побережье веселой компанией.
На бесконечных широких пляжах места хватает всем: и тем, кто ищет уединения, и тем, кто приезжает на побережье веселой компанией.
В курортных городках региона в конце июня можно поселиться в трехзвездочном отеле примерно за три тысячи рублей в сутки на двоих.
В курортных городках региона в конце июня можно поселиться в трехзвездочном отеле примерно за три тысячи рублей в сутки на двоих.
Особый колорит берегам Алгарве придают многочисленные скалы.
Пляжи — не единственная достопримечательность региона. На берегу Кадисского залива есть Тавира — небольшой портовый город с интересной архитектурой. Здесь не бывает зимы, а лето начинается в апреле. Среди достопримечательностей — семиарочный мост через реку Гилао, построенный маврами в XII веке.
Пляжи — не единственная достопримечательность региона. На берегу Кадисского залива есть Тавира — небольшой портовый город с интересной архитектурой. Здесь не бывает зимы, а лето начинается в апреле. Среди достопримечательностей — семиарочный мост через реку Гилао, построенный маврами в XII веке.
В Алгарве нужно обязательно совершить морскую прогулку. К услугам туристов катера, лодки и даже пиратские корабли. Цена — от 15 евро с человека.
В Алгарве нужно обязательно совершить морскую прогулку. К услугам туристов катера, лодки и даже пиратские корабли. Цена — от 15 евро с человека.
На морской прогулке можно полюбоваться скалами, понаблюдать за китами и дельфинами, искупаться в уединенной бухте.
На морской прогулке можно полюбоваться скалами, понаблюдать за китами и дельфинами, искупаться в уединенной бухте.
Океанские пляжи и скалы отлично получаются на фотографиях.
Тех, кто устал от сочетания желтого и голубого — песка, скал и воды, порадует буйная растительность Алгарве. Здесь цветы всех оттенков.
Тех, кто устал от сочетания желтого и голубого — песка, скал и воды, порадует буйная растительность Алгарве. Здесь цветы всех оттенков.
Когда-то небольшой рыбацкий поселок Албуфейра превратился теперь в яркий и шумный курорт. Тут более 500 ресторанов с местной кухней и морепродуктами, центр города — это запутанный лабиринт улочек с белыми домами и многочисленными магазинами.
Когда-то небольшой рыбацкий поселок Албуфейра превратился теперь в яркий и шумный курорт. Тут более 500 ресторанов с местной кухней и морепродуктами, центр города — это запутанный лабиринт улочек с белыми домами и многочисленными магазинами.
Албуфейра переводится с арабского как "морской замок". В самом городе и вокруг него — десятки пляжей. Рыбацкий (Praia dos Pescadores) славится обилием тематических таверн и кафе, а на Туннель (Praia do Túnel) попасть можно только через самый настоящий туннель в скалах.
Албуфейра переводится с арабского как "морской замок". В самом городе и вокруг него — десятки пляжей. Рыбацкий (Praia dos Pescadores) славится обилием тематических таверн и кафе, а на Туннель (Praia do Túnel) попасть можно только через самый настоящий туннель в скалах.
Алгарве — для тех, кто не любит слишком жаркий климат. Температура воздуха практически не поднимается выше 30 градусов.
Алгарве — для тех, кто не любит слишком жаркий климат. Температура воздуха практически не поднимается выше 30 градусов.
Силвиш — бывшая столица региона Алгарве. Город возник вокруг арабской крепости, построенной в VIII-IX веках. Сейчас на месте мавританской мечети стоит католический собор, о маврах напоминает замок из красного камня. Еще в городе есть оригинальный Музей пробки.
Силвиш — бывшая столица региона Алгарве. Город возник вокруг арабской крепости, построенной в VIII-IX веках. Сейчас на месте мавританской мечети стоит католический собор, о маврах напоминает замок из красного камня. Еще в городе есть оригинальный Музей пробки.
Пляж Прайя-да-Роша (Praia da Rocha) находится недалеко от города Портимау в Алгарве. Это красивейший участок атлантического побережья: широкая полоса песка длиной в километр, цветы, причудливые скалы. Но подходить к ним следует с осторожностью — возможны камнепады.
Пляж Прайя-да-Роша (Praia da Rocha) находится недалеко от города Портимау в Алгарве. Это красивейший участок атлантического побережья: широкая полоса песка длиной в километр, цветы, причудливые скалы. Но подходить к ним следует с осторожностью — возможны камнепады.
В Португалию приезжают поиграть в гольф со всей Европы. В Алгарве более 40 полей.
В Португалию приезжают поиграть в гольф со всей Европы. В Алгарве более 40 полей.
Чтобы посетить самый южный регион Португалии, нужно лететь в аэропорт города Фару. Добраться до самых интересных мест проще всего на арендованном автомобиле.
Чтобы посетить самый южный регион Португалии, нужно лететь в аэропорт города Фару. Добраться до самых интересных мест проще всего на арендованном автомобиле.
Традиционная португальская керамика — самый популярный сувенир. Тарелки, салатники и местные изразцы — азулежу. Кроме того, из Португалии везут знаменитый портвейн и зеленое вино.
Традиционная португальская керамика — самый популярный сувенир. Тарелки, салатники и местные изразцы — азулежу. Кроме того, из Португалии везут знаменитый портвейн и зеленое вино.