Скалы, цветы и океан. Почему португальские пляжи признаны лучшими в Европе

Албуфейра переводится с арабского как "морской замок". В самом городе и вокруг него — десятки пляжей. Рыбацкий (Praia dos Pescadores) славится обилием тематических таверн и кафе, а на Туннель (Praia do Túnel) попасть можно только через самый настоящий туннель в скалах.