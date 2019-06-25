ПСБ планирует встречи с крупнейшими предприятиями ОПК на армии-2019

Председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2019

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк планирует провести большое количество деловых встреч с крупнейшими предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019", сообщил РИА Новости глава банка Петр Фрадков.

"В этом году на форуме "Армия-2019" у нас запланирована большая бизнес-программа, в нашем графике – большое число деловых встреч с крупнейшими предприятиями российского ОПК, флагманами отрасли", - сказал глава ПСБ в кулуарах форума "Армия-2019".

"Мы готовы налаживать партнерство с компаниями, занимающимися судо-, авиа-, ракетостроением, производством сухопутной техники, предприятиями, отвечающими за военно-строительный комплекс", - добавил Фрадков.

Во вторник в кулуарах форума ПСБ и Центр судоремонта "Звездочка" заключили кредитное соглашение. Сумма сделки не раскрывалась. Известно, что денежные средства в рамках достигнутых договоренностей будут направлены на финансирование инвестиционного проекта, реализуемого на базе филиала "35 СРЗ" АО "ЦС "Звездочка" в Мурманске.

В прошлом году Промсвязьбанк на форуме "Армия" открыл 9 кредитных линий на сумму около 50 миллиардов рублей.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.