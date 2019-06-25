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РИА Новости

ПСБ готов к началу продаж ОФЗ, предложит их покупку в онлайн-каналах

Вчера, 14:07
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 25 июн - РИА Новости. Промсвязьбанк готов к началу продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, предложит их покупку в онлайн-каналах, сообщил РИА Новости глава кредитной организации Петр Фрадков.

"Мы стали банком-партнером по реализации ОФЗ, у нас все готово к началу продаж. Более того, мы будем в числе первых банков, которые предложат покупку ОФЗ в онлайн-каналах: приобрести их можно будет в нашем интернет-банке", - сказал он в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

Правительство России в ноябре прошлого года включило в число банков-агентов по продаже ОФЗ для населения в 2018-2019 годах "Почта банк" и Промсвязьбанк. Ранее "народные ОФЗ" продавали только Сбербанк и ВТБ.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.
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МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019", участие в котором принимают делегации из 120 стран.
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