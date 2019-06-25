ПСБ готов к началу продаж ОФЗ, предложит их покупку в онлайн-каналах

"Мы стали банком-партнером по реализации ОФЗ, у нас все готово к началу продаж. Более того, мы будем в числе первых банков, которые предложат покупку ОФЗ в онлайн-каналах: приобрести их можно будет в нашем интернет-банке", - сказал он в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".