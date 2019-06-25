Мускулистая ворона напугала пользователей Сети

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена опирающаяся на крылья ворона. Ролик в твиттере опубликовала пользовательница LIWJATAN.

"Спасибо за шок сегодня утром. Это вредно для моего сердца", — написала она.

На данный момент оригинальная запись набрала почти десять миллионов просмотров, 114 тысяч ретвитов и 252 тысячи лайков. Ролик стали размещать и в других социальных сетях.

Многим пользователям показалось, что птица в этой позе похожа на гориллу.

"Ворона-горилла будет преследовать вас во сне и наяву", — говорится в посте портала The Poke

"Психолог: не бойтесь вороны-гориллы, ее не существует. Я смотрю из окна, а там это", — пошутил llama

This guy did not skip wing day! pic.twitter.com/90xEiNy3aS — Dr. Chaussette Rouge ♔ (@ChaussetteRouge) 23 июня 2019 г.