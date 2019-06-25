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РИА Новости

Мускулистая ворона напугала пользователей Сети

Вчера, 23:54
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлена опирающаяся на крылья ворона. Ролик в твиттере опубликовала пользовательница LIWJATAN.
"Спасибо за шок сегодня утром. Это вредно для моего сердца", — написала она.
На данный момент оригинальная запись набрала почти десять миллионов просмотров, 114 тысяч ретвитов и 252 тысячи лайков. Ролик стали размещать и в других социальных сетях.
Многим пользователям показалось, что птица в этой позе похожа на гориллу.
"Ворона-горилла будет преследовать вас во сне и наяву", — говорится в посте портала The Poke.
"Психолог: не бойтесь вороны-гориллы, ее не существует. Я смотрю из окна, а там это", — пошутил llama.
Объяснение необычному ролику нашла орнитолог Кейли Свифт. По ее словам, таким образом птица принимает солнечные ванны. При этом ворона опустила крылья и поджала хвост, оперевшись на лапы, которые не видно из-за угла съемки, написала она в твиттере.
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