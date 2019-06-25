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РИА Новости
Война в Сирии

Небензя призвал СБ ООН не обнародовать непроверенную информацию по Сирии

Вчера, 23:50
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
ООН, 25 июн – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН проверять информацию по ситуации в Сирии, прежде чем транслировать ее с трибуны Совета.
"Вынужден констатировать, что информация, распространяемая с высокой трибуны Совета безопасности, порой противоречит оперативным сведениям непосредственно из районов деэскалации. Это свидетельствует о попытках политизировать сирийское гуманитарное досье", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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По его словам, все боевые действия РФ и сирийской армии направлены исключительно на ликвидацию террористических очагов. Вооруженные силы Сирии и ВКС наносят удары только по подтвержденным разведдаными объектам боевиков.
"В связи с этим мы вновь призываем секретариат ООН и специализированные агентства Организации, включая ВОЗ, не спешить обнародовать непроверенную информацию. Данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять, в том числе на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая якобы подвергалась ударам, процедуру деконфликтинга", - подчеркнул российский постпред.
Как указал Небензя, у Москвы пока остаются серьезные сомнения относительно надежности этих источников и методологии их верификации.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииВасилий НебензяСовет Безопасности ООНСирияООНРоссияВ мире
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