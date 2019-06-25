Небензя призвал СБ ООН не обнародовать непроверенную информацию по Сирии

ООН, 25 июн – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал членов СБ ООН проверять информацию по ситуации в Сирии, прежде чем транслировать ее с трибуны Совета.

"Вынужден констатировать, что информация, распространяемая с высокой трибуны Совета безопасности, порой противоречит оперативным сведениям непосредственно из районов деэскалации. Это свидетельствует о попытках политизировать сирийское гуманитарное досье", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

По его словам, все боевые действия РФ и сирийской армии направлены исключительно на ликвидацию террористических очагов. Вооруженные силы Сирии и ВКС наносят удары только по подтвержденным разведдаными объектам боевиков.

"В связи с этим мы вновь призываем секретариат ООН и специализированные агентства Организации, включая ВОЗ, не спешить обнародовать непроверенную информацию. Данные нужно брать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять, в том числе на предмет того, прошла ли инфраструктура, которая якобы подвергалась ударам, процедуру деконфликтинга", - подчеркнул российский постпред.