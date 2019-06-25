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РИА Новости

Защита Фирташа разочарована решением суда в Австрии об экстрадиции в США

Вчера, 23:45
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© AFP 2019 / Samuel KubaniДмитрий Фирташ в суде Вены
Дмитрий Фирташ в суде Вены
© AFP 2019 / Samuel Kubani
Дмитрий Фирташ в суде Вены. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн – РИа Новости. Американские адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Дэн Уэбб и Лэнн Дэвис разочарованы решением Верховного суда Австрии об экстрадиции их клиента в США.
Верховный суд Австрии во вторник одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США.
"Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении", - приводит заявление адвокатов пресс-служба группы компаний Group DF.
Адвокаты отмечает, что Фирташ "никогда не занимался бизнесом в США, никогда не посещал США, не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений".
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"В действительности, примечательным является тот факт, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли Дмитрия Фирташа, а также никого другого в даче взяток. Этот факт зачастую даже не упоминается в средствах массовой информации в Соединенных Штатах Америки", - говорится в заявлении.
Фирташ был арестован в Вене по запросу США в марте 2014 года и впоследствии освобожден под крупнейший в истории Австрии залог в 125 миллионов евро. США обвинили украинского олигарха и еще пятерых бизнесменов в даче индийским политикам взятки в 18,5 миллиона долларов в обмен на лицензии на разработку месторождений в Индии.
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Дмитрий Фирташ (предприниматель)АвстрияСШАУкраинаВ мире
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