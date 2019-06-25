Защита Фирташа разочарована решением суда в Австрии об экстрадиции в США

КИЕВ, 25 июн – РИа Новости. Американские адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Дэн Уэбб и Лэнн Дэвис разочарованы решением Верховного суда Австрии об экстрадиции их клиента в США.

Верховный суд Австрии во вторник одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США.

"Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии. В любом случае, ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении", - приводит заявление адвокатов пресс-служба группы компаний Group DF.

Адвокаты отмечает, что Фирташ "никогда не занимался бизнесом в США, никогда не посещал США, не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений".

"В действительности, примечательным является тот факт, что в полном тексте обвинения американские прокуроры никогда не обвиняли Дмитрия Фирташа, а также никого другого в даче взяток. Этот факт зачастую даже не упоминается в средствах массовой информации в Соединенных Штатах Америки", - говорится в заявлении.