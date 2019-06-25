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РИА Новости

Митинг в Тбилиси завершился без эксцессов

Вчера, 23:41
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Очередной митинг в Тбилиси перед зданием парламента, участники которого требуют отставки главы грузинского МВД Георгия Гахария, завершен без эксцессов, сообщает грузинский Первый канал.
"Митинг завершился. Организаторы призывают вновь собраться в среду и продолжить протесты до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены", - информирует ТВ.
Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 21:39
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Вместе с отставкой главы МВД митингующие требуют освобождения всех активистов, задержанных в ходе акций протеста. Перед завершением акции один из участников заявил, что знает мобильный номер министра внутренних дел, после чего один из организаторов акции Шота Дигмелашвили отправил министру смс с текстом "уходи!".
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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