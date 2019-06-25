Митинг в Тбилиси завершился без эксцессов

ТБИЛИСИ, 25 июн - РИА Новости. Очередной митинг в Тбилиси перед зданием парламента, участники которого требуют отставки главы грузинского МВД Георгия Гахария, завершен без эксцессов, сообщает грузинский Очередной митинг в Тбилиси перед зданием парламента, участники которого требуют отставки главы грузинского МВД Георгия Гахария, завершен без эксцессов, сообщает грузинский Первый канал

"Митинг завершился. Организаторы призывают вновь собраться в среду и продолжить протесты до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены", - информирует ТВ.

Вместе с отставкой главы МВД митингующие требуют освобождения всех активистов, задержанных в ходе акций протеста. Перед завершением акции один из участников заявил, что знает мобильный номер министра внутренних дел, после чего один из организаторов акции Шота Дигмелашвили отправил министру смс с текстом "уходи!".