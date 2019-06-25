В Минфине рассказали о новом механизме сдерживания цен на бензин

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Минфине рассказали о новом механизме сдерживания цен на топливо, при котором не нужны соглашения с нефтяниками, сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

"Сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка", — добавил он.

Сазанов отметил, что роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в целом не произойдет.

Минфин внесет поправки в правительство завтра, механизм вступит в силу первого июля.

С начала года в России стартовало завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Среди прочего в маневре есть так называемый демпфирующий механизм, призванный сдерживать цены на топливо внутри страны. Так, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство выплатит нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены. В случае, если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью сверхприбыли.