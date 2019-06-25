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РИА Новости

Макрон выразил сожаление из-за санкций США против Ирана

Вчера, 23:04
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани выразил сожаление в связи выходом США из "ядерного соглашения" с Ираном и введением и усилением санкций США против Тегерана, говорится в сообщении на сайте президента ИРИ.
"Франция всегда старалась сохранить СВПД и убедить другие стороны, особенно США, сохранить его", - приводятся в сообщении слова Макрона.
Кроме того, Макрон затронул темы, связанные с ситуацией в регионе и сбитого Ираном американского БПЛА.
"Нам необходимо развивать сотрудничество и общение для достижения стабильности и безопасности в регионе", - отметил Макрон.
По его словам, все страны должны стараться избегать напряженности в регионе. "Многие решения правительства США обусловлены внутренней конъюнктурой", - добавил президент Франции.
Президент Ирана Хасан Роухани
Вчера, 23:02
Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны
Президент США Дональд Трамп в мае прошлого года объявил об одностороннем выходе США из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого между Ираном и группой международных посредников в 2015 году.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
Президент Ирана Хасан Роухани
Вчера, 11:02
Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
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Хасан РоуханиЭммануэль МакронФранцияИранСШАВ мире
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