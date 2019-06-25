Аэрофлот захеджировал 70% объема закупки керосина на 2019 год

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" подстраховался от колебаний цен на топливо в этом году и захеджировала 70% объема закупки керосина, заявил в ходе годового собрания акционеров гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев.
"Мы в этом году захеджированили нефть и керосин, потому что есть такое ощущение, что керосин может опять сыграть непонятным образом на рынке. Поэтому 70% объема закупки керосина мы захеджировали. То есть, что бы ни случилось на рынке с ценой у нас есть гарантия того, что ту цену, которую мы с вами заложили в бизнес-плане на этот год, мы будем сохранять", - сказал Савельев.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Группа "Аэрофлот" в январе-мае увеличила перевозки пассажиров на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 22,5 миллиона человек.
В мае группа перевезла 5 миллионов пассажиров, что на 12% превышает результат за май 2018 года.