Аэрофлот захеджировал 70% объема закупки керосина на 2019 год

"Мы в этом году захеджированили нефть и керосин, потому что есть такое ощущение, что керосин может опять сыграть непонятным образом на рынке. Поэтому 70% объема закупки керосина мы захеджировали. То есть, что бы ни случилось на рынке с ценой у нас есть гарантия того, что ту цену, которую мы с вами заложили в бизнес-плане на этот год, мы будем сохранять", - сказал Савельев.