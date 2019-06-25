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РИА Новости

Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны

Вчера, 23:02
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Тегеран решительно ответит на повторное нарушение со стороны США границ Ирана, заявил президент Ирана Хасан Роухани по телефону своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону.
"Если американцы вновь захотят нарушить воздушное пространство Ирана или войти в (иранские) воды, вооруженные силы Ирана будут противодействовать им и дадут решительный ответ", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
Президент Ирана также проинформировал Макрона, что американский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, а предупреждения со стороны сил противовоздушной обороны Ирана оставались без ответа, после чего беспилотник был сбит.
Роухани вновь отметил, что Иран не ищет войны и не намерен воевать с кем-либо, в том числе с США.
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Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга.
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Хасан РоуханиФранцияИранСШАВ мире
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