Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Тегеран решительно ответит на повторное нарушение со стороны США границ Ирана, заявил президент Ирана Хасан Роухани по телефону своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону.

"Если американцы вновь захотят нарушить воздушное пространство Ирана или войти в (иранские) воды, вооруженные силы Ирана будут противодействовать им и дадут решительный ответ", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Президент Ирана также проинформировал Макрона, что американский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, а предупреждения со стороны сил противовоздушной обороны Ирана оставались без ответа, после чего беспилотник был сбит.

Роухани вновь отметил, что Иран не ищет войны и не намерен воевать с кем-либо, в том числе с США.

Президент Ирана также обвинил США в эскалации напряженности на Ближнем Востоке.