Хуситы заявили об атаке беспилотников на саудовские аэропорты

КАИР, 25 июн — РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило, что вновь нанесло удары с помощью беспилотников по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан, находящихся недалеко от границы с Йеменом.
Саудовская Аравия и воюющая в Йемене арабская коалиция пока не прокомментировали эту информацию.
"Беспилотники ВВС нанесли точные удары по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан", - сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на официального представителя военных.
По данным спикера сражающейся на стороне хуситов армии, удары были нанесены в том числе по ангарам, в которых находятся самолеты ВВС Саудовской Аравии.
"Мы вновь повторяем наш призыв к гражданским лицам и компаниям не приближаться к аэропортам и военным объектам, так как мы будем продолжать наносить по ним удары в ответ на преступления агрессоров", - приводит канал слова официального представителя.
В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов аэропорта Абхи 12 июня, получили ранения 26 человек, в том числе женщины и дети.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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