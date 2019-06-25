Хуситы заявили об атаке беспилотников на саудовские аэропорты

КАИР, 25 июн — РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило, что вновь нанесло удары с помощью беспилотников по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан, находящихся недалеко от границы с Йеменом.

Саудовская Аравия и воюющая в Йемене арабская коалиция пока не прокомментировали эту информацию.

"Беспилотники ВВС нанесли точные удары по аэропортам в саудовских городах Абха и Джизан", - сообщил подконтрольный хуситам телеканал " Аль-Масира " со ссылкой на официального представителя военных.

По данным спикера сражающейся на стороне хуситов армии, удары были нанесены в том числе по ангарам, в которых находятся самолеты ВВС Саудовской Аравии.

"Мы вновь повторяем наш призыв к гражданским лицам и компаниям не приближаться к аэропортам и военным объектам, так как мы будем продолжать наносить по ним удары в ответ на преступления агрессоров", - приводит канал слова официального представителя.

В результате удара, нанесенного йеменскими мятежниками по залу прилетов аэропорта Абхи 12 июня, получили ранения 26 человек, в том числе женщины и дети.