Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе

ООН, 25 июн – РИА Новости. Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе, заявил по видеосвязи из Дамаска в ходе заседания Совбеза ООН глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Бакин.

"Мы постоянно отмечаем однобокость освещения событий в идлибской зоне со стороны ряда стран, которые обвиняют Сирию и Россию в эскалации напряженности, одновременно с этим закрывая глаза на бесчинства джихадистов и террористическую деятельность в провинции. Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе", - сказал Бакин.