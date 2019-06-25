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РИА Новости
Война в Сирии

Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе

Вчера, 22:57
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВзлетно-посадочная полоса на авиабазе "Хмеймим"в Сирии
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе "Хмеймим"в Сирии. Архивное фото
ООН, 25 июн – РИА Новости. Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе, заявил по видеосвязи из Дамаска в ходе заседания Совбеза ООН глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Алексей Бакин.
"Мы постоянно отмечаем однобокость освещения событий в идлибской зоне со стороны ряда стран, которые обвиняют Сирию и Россию в эскалации напряженности, одновременно с этим закрывая глаза на бесчинства джихадистов и террористическую деятельность в провинции. Категорически отвергаем все заявления о неизбирательном характере ударов правительственных сил по целям в Идлибе", - сказал Бакин.
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