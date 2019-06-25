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РИА Новости

Суд отменил решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Вчера, 22:53
10460
CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов, названных в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщил во вторник депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.
Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева. Проспект было решено назвать в честь лидера Украинской повстанческой армии* (УПА*, боевое крыло Организации украинских националистов*, запрещена в РФ) Шухевича. По данным СМИ, ранее в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования проспекта в честь Шухевича.
"Судья (Окружного суда в Киеве - ред.) Чудак Олеся Николаевна… отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве", - написал Сиротюк в Facebook. По его словам, на решение суда будет подана апелляция, "а если нужно и в Верховный суд".
Ранее в Институте правовой политики и соцзащиты сообщили, что суд запретил киевским властям подписывать и публиковать решение о переименовании до рассмотрения судом иска гражданских организаций о его законности.
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Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
Президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и что "подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Запрещённая в России экстремистская организация
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Популярные комментарии
нашли "хероев"чьим именем улицы называть,позорище ! мало того ,что фашисты,так еще и с задним приводом,уж хуже кандидата для улицы и придумать то сложно !
25 июня, 23:17
кипа кипаряе
2950002
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