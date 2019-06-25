Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T22:53Z
https://ria.ru/20190625/1555914405.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/150843/42/1508434266_0:264:5184:3180_1036x0_80_0_0_dd6b1c9bc0fdddf4e9a6c7a210fa909b.jpg
РИА Новости

Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете

Вчера, 22:53
34917
© Depositphotos / PlepraisaengДефибрилляция сердца
Дефибрилляция сердца
© Depositphotos / Plepraisaeng
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Жительница американского штата Аризона Тина Хайнс пережила внезапную остановку сердца, после которой ее четыре раза возвращали к жизни. Об этом в инстаграме написала ее племянница.
До приезда медиков сердце Тины несколько раз удалось перезапустить ее мужу. По пути в больницу врачи пытались спасти пациентку с помощью дефибриллятора. Как пишет в инстаграме сама Тина, в общей сложности она находилась в состоянии клинической смерти 27 минут.
Сразу после пробуждения американка взяла листок бумаги с ручкой и написала: "Он существует". Когда родственники попросили Тину объяснить, что она имеет в виду, она со слезами на глазах указала на небо, рассказала ее племянница.
По словам Тины, во время клинической смерти она увидела фигуру, стоящую рядом с ярко-желтыми светящимися вратами, пишет портал LADbible.
Мытарства блаженной Феодоры. Фрагмент гравюры
20 апреля, 08:00
"Помрачнел от увиденного". С чем сталкивается человек сразу после смерти
2185256101962
Обсудить 10
СШАВ мире
Популярные комментарии
Жизнь на ТОМ свете существует, я это по своему опыту знаю. Причём она там более реальна чем здесь. А вот какая она ТАМ будет зависеть от человека здесь.
25 июня, 23:47
kk-a-a00
22200011
И часто вы ТУДА ходите? Вечерком после работы?
25 июня, 23:50
Р
10510110
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
РИА
Новости
Вид из окна ресторана White Rabbit в Москве
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил, что российская делегация снова откажется от работы в ПАСЕ
Киев
Суд отменил решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве
Лента
новостей
Мускулистая ворона напугала пользователей Сети
Умершая в нижегородском СИЗО женщина отказалась от лечения, заявил источник
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Украинские военные покидают позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Белом доме в Вашингтоне. 20 июня 2019
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
МИД Грузии сожалеет в связи с возвращением России в ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский
​Названа первая зарплата Зеленского на посту президента
АЗС
В Минфине рассказали о новом механизме сдерживания цен на бензин
В МВД объяснили, почему отпустили московского отравителя
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
Лента новостейМолния