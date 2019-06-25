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РИА Новости

Иран не будет повторно вести переговоры по ядерной сделке, заявил Роухани

Вчера, 22:50
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Тегеран ни при каких условиях не станет повторно вести переговоры по ядерной сделке, заявил президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Ни при каких условиях мы не будем проводить повторные переговоры по соглашению, ставшие результатом двухлетних обсуждений", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
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По словам президента Ирана, США усилением санкционного давления лишь показывают свою неготовность к "решению вопросов".
Роухани также напомнил, что Тегеран продолжит сокращение взятых на себя обязательств в рамках ядерной сделки, если оставшиеся в договоренности стороны не обеспечат интересов Ирана, предусмотренных соглашением.
Иран взял курс на отказ от выполнения ряда положений "атомной сделки" 8 мая - в годовщину выхода из нее США. Пересмотр обязательств в Тегеране объяснили как действиями американцев, которые восстанавливают санкционный режим, так и неспособностью оставшихся участников соглашения урегулировать ситуацию.
В этой связи Тегеран дал оставшимся участникам СВПД 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы. 60 дней истекают 7 июля, когда Иран должен объявить о следующем этапе сокращения обязательств.
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