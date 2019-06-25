Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T22:46Z
https://ria.ru/20190625/1555914263.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Мехико взрослый и ребенок погибли при стрельбе у школы

Вчера, 22:46
210
МЕХИКО, 25 июн – РИА Новости. Два человека, включая ребенка, погибли во вторник утром в результате стрельбы у здания школы в Мехико.
Как сообщает канал Televisa, стрельба началась, когда ученики заходили в школу в столичном районе Несауалькойотль. Одна из шальных пуль попала в мальчика прямо в дверях школы, от полученной раны он впоследствии скончался в больнице.
По предварительным данным, основной целью неизвестного убийцы был молодой мужчина, который жил рядом со школой. Он вышел из дома, когда преступник открыл по нему огонь, а случайная пуля попала затем в ребенка.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
7 января, 12:01
На мексиканском курорте семь человек погибли из-за стрельбы в баре
010100
Обсудить 0
МексикаВ мире
Рекомендуем
Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай
РИА
Новости
В мексиканском городе два человека погибли из-за обрушившейся бури
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе
Военная техника Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара
Армия Хафтара перебросила под Триполи подкрепление для решающего штурма
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран не будет повторно вести переговоры по ядерной сделке, заявил Роухани
Росрыболовство заявило о нехватке инспекторов рыбоохраны
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
Хуситы заявили об атаке беспилотников на саудовские аэропорты
Президент США Дональд Трамп
Трамп обеспокоен условиями содержания мигрантов
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны
В Костромской области загорелся корпус детского лагеря
Киев
Суд отменил решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон выразил сожаление из-за санкций США против Ирана
На Кубани легковой автомобиль столкнулся с поездом на переезде
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии Саакашвили
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
Лента новостейМолния