В Мехико взрослый и ребенок погибли при стрельбе у школы

МЕХИКО, 25 июн – РИА Новости. Два человека, включая ребенка, погибли во вторник утром в результате стрельбы у здания школы в Мехико.

По предварительным данным, основной целью неизвестного убийцы был молодой мужчина, который жил рядом со школой. Он вышел из дома, когда преступник открыл по нему огонь, а случайная пуля попала затем в ребенка.