Савельев рассказал о переизбытке предложения на рынке авиаперевозок в РФ

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Рынок авиаперевозок в России в настоящее время имеет избыточное предложение по емкостям кресел — по разным оценкам от 10 до 12%, заявил в ходе годового собрания акционеров гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев.

"К сожалению, в целом рынок авиаперевозок в России сегодня имеет избыточное предложение по емкостям кресел — по разным оценкам от 10 до 12% — что вызывает определенный демпинг предложения на рынке. Соответственно, пассажиропоток авиакомпаний растет, а вот рентабельность оставляет желать лучшего", - сказал он.

По словам Савельева, парк самолетов группы "Аэрофлот" на сегодняшний день состоит из 366 воздушных судов, парк авиакомпании "Аэрофлот" — из 253 самолетов. Количество воздушных судов в парке группы в прошлом году выросло на 41 воздушное судно.