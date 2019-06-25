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РИА Новости

Савельев рассказал о переизбытке предложения на рынке авиаперевозок в РФ

Вчера, 22:45
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталий Савельев
Генеральный директор ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталий Савельев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Рынок авиаперевозок в России в настоящее время имеет избыточное предложение по емкостям кресел — по разным оценкам от 10 до 12%, заявил в ходе годового собрания акционеров гендиректор компании "Аэрофлот" Виталий Савельев.
"К сожалению, в целом рынок авиаперевозок в России сегодня имеет избыточное предложение по емкостям кресел — по разным оценкам от 10 до 12% — что вызывает определенный демпинг предложения на рынке. Соответственно, пассажиропоток авиакомпаний растет, а вот рентабельность оставляет желать лучшего", - сказал он.
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По словам Савельева, парк самолетов группы "Аэрофлот" на сегодняшний день состоит из 366 воздушных судов, парк авиакомпании "Аэрофлот" — из 253 самолетов. Количество воздушных судов в парке группы в прошлом году выросло на 41 воздушное судно.
"Это можно объяснить тем, что "Аэрофлот" — как и все авиакомпании — когда произошло введение санкций против РФ, ремаркетировал флот. То есть мы не могли отказаться от тех самолетов, которые были заказаны, но мы смогли перенести их поставку на более поздний срок — и вот они начинают подходить, поэтому мы получили 41 дополнительное воздушное судно", - отметил гендиректор авиаперевозчика.
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