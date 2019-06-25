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РИА Новости

Армия Хафтара перебросила под Триполи подкрепление для решающего штурма

Вчера, 22:41
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© AFP 2019 / LNA War Information DivisionВоенная техника Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара
Военная техника Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара
© AFP 2019 / LNA War Information Division
КАИР, 25 июн — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара перебросила в окрестности столицы Триполи дополнительное подкрепление, сообщает информационный портал "Машхад" со ссылкой на заявление армии.
Согласно заявлению оперативного штаба Западного фронта ЛНА, в пригороды столицы были направлены два батальона сил специального назначения.
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Вчера, 21:41
С начала боев под Триполи в Ливии погибли 739 человек
"Этим двум батальонам были поручены специальные задачи на заключительном этапе штурма Триполи и его зачистка от боевиков", - передает "Машхад" сообщение военных.
Командующий восточной Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
В результате боев в Триполи по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) погибли почти 740 человек, более 4,4 получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
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