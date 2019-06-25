Трамп обеспокоен условиями содержания мигрантов

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения.

"Я очень обеспокоен", - сказал Трамп журналистам, говоря об условиях в центрах.

При этом он заявил, что ситуация лучше, чем была при предыдущем президенте Бараке Обаме. Трамп также раскритиковал демократов за неготовность провести законопроект о дополнительном финансировании пограничной охраны.

Исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США (CBP) Джон Сандерс объявил во вторник о предстоящей отставке на фоне скандала вокруг плохого обращения с задержанными мигрантами.

Пограничное ведомство оказалось под огнем критики в связи с тяжелой санитарной ситуацией в лагере содержания мигрантов в городе Клинт, Техас. Выяснилось, что более чем 250 задержанных детей содержались без доступа к чистой одежде и мылу, у них также не было душа.