Трамп обеспокоен условиями содержания мигрантов

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения.
"Я очень обеспокоен", - сказал Трамп журналистам, говоря об условиях в центрах.
При этом он заявил, что ситуация лучше, чем была при предыдущем президенте Бараке Обаме. Трамп также раскритиковал демократов за неготовность провести законопроект о дополнительном финансировании пограничной охраны.
Исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США (CBP) Джон Сандерс объявил во вторник о предстоящей отставке на фоне скандала вокруг плохого обращения с задержанными мигрантами.
Пограничное ведомство оказалось под огнем критики в связи с тяжелой санитарной ситуацией в лагере содержания мигрантов в городе Клинт, Техас. Выяснилось, что более чем 250 задержанных детей содержались без доступа к чистой одежде и мылу, у них также не было душа.
Сандерс возглавил ведомство в апреле после ухода его главы Кевина Макалинана на повышение — президент Дональд Трамп выдвинул того на пост министра внутренней безопасности после увольнения Кирстен Нильсен.
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