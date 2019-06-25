Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T22:38Z
https://ria.ru/20190625/1555914076.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155569/11/1555691199_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f94e994b1b76e80ca4f06f56c8508f80.jpg
РИА Новости

Трамп обеспокоен условиями содержания мигрантов

Вчера, 22:38
307
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения.
"Я очень обеспокоен", - сказал Трамп журналистам, говоря об условиях в центрах.
При этом он заявил, что ситуация лучше, чем была при предыдущем президенте Бараке Обаме. Трамп также раскритиковал демократов за неготовность провести законопроект о дополнительном финансировании пограничной охраны.
Исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США (CBP) Джон Сандерс объявил во вторник о предстоящей отставке на фоне скандала вокруг плохого обращения с задержанными мигрантами.
Гватемала. Архивное фото
Вчера, 04:24
МИД Гватемалы подтвердил гибель в США четырех своих граждан
Пограничное ведомство оказалось под огнем критики в связи с тяжелой санитарной ситуацией в лагере содержания мигрантов в городе Клинт, Техас. Выяснилось, что более чем 250 задержанных детей содержались без доступа к чистой одежде и мылу, у них также не было душа.
Сандерс возглавил ведомство в апреле после ухода его главы Кевина Макалинана на повышение — президент Дональд Трамп выдвинул того на пост министра внутренней безопасности после увольнения Кирстен Нильсен.
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
21 июня, 08:00
Возможно ли выгнать миллион мигрантов из страны
081000
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран не будет повторно вести переговоры по ядерной сделке, заявил Роухани
РИА
Новости
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил, что российская делегация снова откажется от работы в ПАСЕ
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани пообещал дать решительный ответ на нарушение США границ страны
Военная техника Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара
Армия Хафтара перебросила под Триполи подкрепление для решающего штурма
Лента
новостей
Михаил Саакашвили
Саакашвили назвал "беспределом" правление грузинских властей
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США готовы к любым действиям Ирана
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон выразил сожаление из-за санкций США против Ирана
Выпускники университета на церемонии вручения дипломов с отличием. Архивное фото
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
Киев
Суд отменил решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве
Следствие изменило статью московскому отравителю с кражи на разбой
Взлетно-посадочная полоса на авиабазе Хмеймимв Сирии
Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов по целям в Идлибе
В Иллинойсе легализовали марихуану
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
Хуситы заявили об атаке беспилотников на саудовские аэропорты
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
03:35Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
03:31"Ромир": объем "свободных денег" россиян в мае вырос на 5%
03:30Ученый: вода в Байкале настолько загрязнена, что ее скоро нельзя будет пить
03:28Дивизионы С-300 и "Панцирь-С" ЦВО заступили на дежурство в рамках проверки
03:25В России испытали сканер для спутников, способный обнаружить дроны
03:22В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
03:19Глава Росмолодежи видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
03:18Источник: госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершат в 2020 году
03:06Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8%
03:00"Чумовой интернет": как в глухой тайге ловят Wi-Fi
02:50СМИ: шефа протокола Трампа отстранили от службы в преддверии саммита G20
02:40Защита Никулина обжалует решение суда в США допустить его к процессу
02:15Экс-главе компании, строившей космодром Восточный, дали пять лет условно
02:09Соединения и воинские части ВВО выполняют учебно-боевые задачи в Бурятии
02:07Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
02:00Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
01:46В Бразилии отказались освободить экс-президента Лулу да Силва
01:35Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили электронные сигареты
01:33В Ростовской области ликвидировали пожар в ангарах
Лента новостейМолния