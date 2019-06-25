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РИА Новости
Республика Ингушетия

Евкуров попросил у жителей Ингушетии прощения за возможные ошибки

Вчера, 22:38
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЯТИГОРСК, 25 июн - РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил на встрече с жителями региона прощения за возможные ошибки, добавив, что не держит ни на кого зла, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что это не было сюрпризом для Кремля, обращение Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом, и он объявит о своем решении. Евкуров во вторник провел встречу со старейшинами.
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
24 июня, 21:31
Биография Юнус-Бека Евкурова
"Всевышний всех нас рассудит, кто хороший, кто плохой. Если я совершил ошибку, прошу простить меня. Я простил всех, зла не держу", - приводит пресс-служба слова Евкурова.
Глава Ингушетии также призвал общественность беречь стабильность в регионе и прощать друг друга, добавили в пресс-службе.

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Республика ИнгушетияЮнус-Бек ЕвкуровИнгушетияОбществоПолитика
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