Слуцкий допустил, что российская делегация снова откажется от работы в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Если в докладе по полномочиям России будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ, сообщил РИА Новости замглавы делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации были опротестованы как по существенным, так по процедурным основаниям. По правилам процедур, было принято решение подготовить доклад по полномочиям делегации в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.

Проект из документа будет обсуждён в среду во вторую половину дня. По правилам Ассамблеи, делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но она не может голосовать по своему вопросу.

"Я достаточно оптимистично оцениваю перспективы принятия доклада по подтверждению полномочий делегации России и без каких-либо ограничений", - прокомментировал ситуацию Слуцкий.

Он добавил, что в случае полноформатного возвращения на площадку ПАСЕ, "мы готовы активно включиться в ее деятельность, готовить доклады и на парламентском уровне способствовать развязке самых сложных узлов в европейской повестке".