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РИА Новости

Слуцкий допустил, что российская делегация снова откажется от работы в ПАСЕ

Вчера, 22:35
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Если в докладе по полномочиям России будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ, сообщил РИА Новости замглавы делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
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Во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой российской делегации были опротестованы как по существенным, так по процедурным основаниям. По правилам процедур, было принято решение подготовить доклад по полномочиям делегации в 24-часовой срок комитетом по правилам и регламенту и комитетом по мониторингу.
Проект из документа будет обсуждён в среду во вторую половину дня. По правилам Ассамблеи, делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но она не может голосовать по своему вопросу.
"Я достаточно оптимистично оцениваю перспективы принятия доклада по подтверждению полномочий делегации России и без каких-либо ограничений", - прокомментировал ситуацию Слуцкий.
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Он добавил, что в случае полноформатного возвращения на площадку ПАСЕ, "мы готовы активно включиться в ее деятельность, готовить доклады и на парламентском уровне способствовать развязке самых сложных узлов в европейской повестке".
"Однако если будут применены хоть малейшие санкции, мы покинем Страсбург и снова откажемся от работы в Ассамблее. Такой сценарий может повлечь весьма негативные последствия для нашего дальнейшего сотрудничества", - заключил Слуцкий.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Леонид СлуцкийПриостановка участия России в работе ПАСЕСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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