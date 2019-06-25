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РИА Новости

В Костромской области загорелся корпус детского лагеря

Вчера, 22:30
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.
"В Шартинском районе, поселке Николо-Шанга Костромской области, горит одноэтажный деревянный корпус в детском частном оздоровительном лагере. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Никто не пострадал. До приезда пожарных все эвакуировались", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС РФ
27 декабря 2018, 08:09
В Костромской области трое детей погибли при пожаре в жилом доме
По данным ведомства, когда на место прибыли пожарные подразделения по повышенному номеру сложности, наблюдалось горение кровли на площади 450 квадратных метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение.
Сообщается, что к тушению привлечено 20 человек и семь единиц техники.
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МЧСКостромская областьРоссияПроисшествия
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