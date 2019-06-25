В Костромской области загорелся корпус детского лагеря

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Корпус детского лагеря "Золотой Колосок" загорелся под Костромой, всех эвакуировали, пострадавших нет, сообщили в МЧС России.

"В Шартинском районе, поселке Николо-Шанга Костромской области, горит одноэтажный деревянный корпус в детском частном оздоровительном лагере. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Никто не пострадал. До приезда пожарных все эвакуировались", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, когда на место прибыли пожарные подразделения по повышенному номеру сложности, наблюдалось горение кровли на площади 450 квадратных метров. В настоящее время ликвидировано открытое горение.