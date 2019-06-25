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РИА Новости

Росрыболовство заявило о нехватке инспекторов рыбоохраны

Вчера, 22:55
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Росрыболовство отмечает нехватку численности инспекторов рыбоохраны по всей территории РФ, а также недостаток их материально-технического обеспечения, говорится в сообщении Росрыболовства.
Ведомство указывает, что в Генпрокуратуре РФ во вторник состоялось межведомственное совещание, посвященное состоянию законности и дополнительным мерам по обеспечению правопорядка в сфере сохранения водных биологических ресурсов. С докладом об осуществлении госконтроля в сфере охраны водных биоресурсов во внутренних водоемах РФ выступил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Как рассказал руководитель Росрыболовства, количество выявленных в ходе совместных мероприятий МВД России и Росрыболовства нарушений на маршрутах транспортировки, в местах хранения и реализации водных биоресурсов сократилось с 4,1 тысячи до 2,6 тысячи. При этом количество возбужденных уголовных дел по материалам, направленным в правоохранительные органы инспекторами рыбоохраны, возросло с 2,6 тысячи почти до 3 тысяч", - говорится в сообщении.
Росрыболовство указывает, что в 2018 году были увеличены таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам, что оказало сдерживающий эффект на нарушителей. "Наряду с этим, Росрыболовство осознает острую нехватку численности инспекторского состава по всей территории Российской Федерации, а также недостаток материально-технического обеспечения", - добавляет ведомство.
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Для решения проблемы в прошлом году Минприроды, Минсельхозом и Росрыболовством был подготовлен законопроект по наделению инспекторов лесной охраны и инспекторов охотнадзора полномочиями по пресечению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Кроме того, Росрыболовство разрабатывает законопроект о создании производственных инспекторов с полномочиями по фиксации и составлению актов о правонарушении. Шестаков отметил и ряд других проблем.
"В настоящее время материально-техническое обеспечение рыбоохраны изношено в среднем на 60-70%. В итоге инспекторы рыбоохраны сильно проигрывают браконьерам в своей оснащенности. Кроме того, в условиях низкой заработной платы, условий рыбоохранной работы на водоемах, связанных с постоянной опасностью, возник серьезный дефицит желающих работать в этой сфере. Средний возраст квалифицированного инспектора рыбоохраны в настоящее время увеличился до предела и составляет 55 лет", - говорится в сообщении.
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РосрыболовствоРоссияОбщество
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