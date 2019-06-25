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РИА Новости

"Аэрофлот" в 2020 году намерен открыть рейсы из Красноярска в шесть городов

Вчера, 22:25
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкAirbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Airbus A320 в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Airbus A320 в аэропорту "Шереметьево" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 2020 года планирует открыть рейсы из Красноярска в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург, сообщил в ходе годового собрания акционеров гендиректор компании Виталий Савельев.
Аэропорт "Красноярск" в 2020 году станет для "Аэрофлота" вторым базовым аэропортом. Первым является московский аэропорт "Шереметьево".
"Из Красноярска со следующего года мы планируем рейсы в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург. Считаем, что для первого этапа этого будет достаточно", — сказал Савельев.
Он отметил, что в Красноярске будут базироваться самолеты Boeing 737 и Sukhoi Superjet 100.
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