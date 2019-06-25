Следствие изменило статью московскому отравителю с кражи на разбой

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следствие переквалифицировало действия московского отравителя со статьи "кража" на статью "разбой", сообщила РИА Новости во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователем, производящим предварительное расследование указанных уголовных дел, принято решение о переквалификации одного эпизода по статье 158 УК РФ (кража) на статью 162 УК РФ (разбой)", - сказала она.

По ее словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлены еще трое потерпевших, которые уже обратились с заявлениями в полицию. По результатам проверки по одному из фактов также возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.

Максимальная санкция статьи о разбое предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы, статьи о краже - до десяти.

О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам и клозапин, а также трамадол, сообщили в МВД.

Источник РИА Новости рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве с 2015 года.