Следствие ищет возможных соучастников московского отравителя

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Проводится работа по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и его возможных соучастников", - сказала она.

Волк добавила, что предварительное расследование находится на личном контроле начальника УВД по ЦАО ГУМВД РФ по Москве генерал-майора полиции Игоря Зиновьева.

О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом (возможно, феназепам) и, предположительно, похищенные вещи. Как сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, столичное надзорное ведомство взяло расследование на контроль.

Источник РИА Новости рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве с 2015 года.