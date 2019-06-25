Экспертиза установила, какие средства использовал московский отравитель

Токсичная газировка: серия отравлений в центре Москвы В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице. Пострадавшим незнакомые "добрые люди" предлагали в жару попить, а потом грабили. Подробности рассказал в эфире радио Sputnik юрист одной из потерпевших.