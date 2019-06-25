Экспертиза установила, какие средства использовал московский отравитель

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Экспертиза установила, что московский отравитель использовал феназепам, клозапин, а также трамадол в своих преступлениях, сообщила во вторник РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства – феназепам и клозапин, а также трамадол", – сообщила Волк.
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом (возможно, феназепам) и, предположительно, похищенные вещи. Как сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, столичное надзорное ведомство взяло расследование на контроль.
Источник РИА Новости рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве с 2015 года.
Издание The Village также писало, что жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал напитками в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.