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РИА Новости

Экспертиза установила, какие средства использовал московский отравитель

Вчера, 22:16
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Экспертиза установила, что московский отравитель использовал феназепам, клозапин, а также трамадол в своих преступлениях, сообщила во вторник РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Проведены судебные химические экспертизы веществ, изъятых при обыске по месту проживания подозреваемого. Установлено, что они представляют собой лекарственные средства – феназепам и клозапин, а также трамадол", – сообщила Волк.
Прохладительные напитки
Вчера, 14:49
Токсичная газировка: серия отравлений в центре МосквыВ Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице. Пострадавшим незнакомые "добрые люди" предлагали в жару попить, а потом грабили. Подробности рассказал в эфире радио Sputnik юрист одной из потерпевших.
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом (возможно, феназепам) и, предположительно, похищенные вещи. Как сообщила РИА Новости официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, столичное надзорное ведомство взяло расследование на контроль.
Источник РИА Новости рассказал, что задержанным оказался Сабанов Мурат Заурович, он родился в августе 1992 года в городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии. В Москве с 2015 года.
Издание The Village также писало, что жертвами отравителя стали более 20 человек, которых некий молодой человек угощал напитками в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.
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Ирина ВолкМВД РФРоссияПроисшествия
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